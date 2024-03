Dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des droits des femmes, la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation (Fenajfa) a organisé une séance de plaidoyer sous le thème : « la prise en compte du genre en période électorale l’application de la Loi 052 ». La rencontre a eu lieu jeudi dernier, à la Maison de la femme, en présence de la directrice adjointe du Cndif, Mme Sylla Fatoumata Sylla.

En partenariat avec le projet d’appui à la lutte contre la corruption pour et par l’égalité des genres (LUCEG), la Fenajfa s’est engagée avec plusieurs autres organisations de la société civile dans des actions de plaidoyer auprès des autorités de la transition pour l’application de la Loi 052 instituant la prise en compte du genre dans les postes électifs et nominatifs. Cette loi qui peine dans son application porte atteinte aux droits des femmes, notamment en ce qui concerne les nominations des femmes aux postes de responsabilités au sein de l’administration. Pour faire changer cette situation, la Fenajfa entend saisir l’occasion de cette journée internationale des droits des femmes pour engager des actions de plaidoyer et rappeler aux autorités l’urgence de l’application stricte de cette loi pour plus de justice envers les femmes.

L’objectif, selon Mme Coulibaly Aramata Diakité, directrice exécutive de la Fenajfa, est de contribuer à l’émergence politique des femmes et leur participation à la vie publique en vue de favoriser et d’améliorer leur contribution à la lutte contre les pratiques corruptives qui affectent leurs droits dans l’accès aux services sociaux de base.

« Cette riche journée nous a permis d’échanger, expliquer d’avantage cette loi, alerter les OSC et les femmes sur le non-respect des dispositifs de cette loi, créer des cellules de veille et d’alerte autour de cette loi et aussi plaider pour l’application strict des dispositifs de la loi 052 », a expliqué Mme Coulibaly Aramata Diakité.

Mme Sylla Fatoumata Sylla, directrice adjointe du Cndif a félicité la Fenajfa pour la tenue de cet atelier de plaidoyer et de vulgarisation de la Loi 052. Elle dit croire que cette activité va augmenter la représentativité des femmes lors des élections prochaines et aussi dans les postes nominatifs.

La Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation a pour mission d’initier, de contribuer et de soutenir toute action ou initiative dans le cadre de la promotion, développement et spécifiquement l’ épanouissement des jeunes filles et femmes du Mali à travers les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer, le renforcement des capacités des jeunes filles, la promotion et santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), la promotion des droits et devoirs des jeunes filles et femmes.

Ibrahima Ndiaye

