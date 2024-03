L’alliance citoyenne pour la reforme du secteur de la sécurité AC-RSS avec l’appui du centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité – Genève (Dcaf) a présenté le rapport de l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’action (2022-2024) de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité au Mali. C’était le mercredi 27 mars 2024.

L’objectif de ce rapport est d’évaluer la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie pour garantir la pertinence, l’efficience et la durabilité de la réforme.

Pendant la rencontre, les membres de AC-RSS (Dr. Ilo Allaye Diall, Nana Touré et Soumaïla Lah ayant réalisé le rapport, ont fait l’état des lieux de la progression de la mise en œuvre des actions définies dans le plan d’action, des obstacles ou difficultés rencontrées et les recommandations au commissariat à la réforme du secteur de la sécurité (CRSS) et les autres parties prenantes sur le niveau de réalisation.

« Lors d’une activité de présentation de notre partenaire Friedrich Ebert, trois informations ont retenu mon attention : ‘’l’immense majorité des maliens ont confiance aux forces de défense et de sécurité’’ ; ‘’ seul un malien sur deux a connaissance des reformes du secteur de la sécurité’’ ; ‘’la majorité des maliens estiment que la société a un rôle important à jouer dans les reformes du secteur de la sécurité et peuvent influencer les décisions’’, a justifié Oswald Padonou, chef de bureau, coordinateur résident du Dcaf Mali.

« Ces données légitiment notre action et donnent du sens à notre investissement commun dans le soutien à la réforme du secteur de la sécurité au Mali », affirme monsieur Padonou.

Pour Dr Ilo Diall et Soumaila Lah, qui ont commencé par la dotation du Mali en matière de réforme du secteur de la réforme de la sécurité, l’évaluation s’est basée sur 4 axes : la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité ; le renforcement des capacités de l’Etat à répondre aux attentes des populations en matière de défense, de sécurité et de justice ; la restauration de la confiance entre les populations et les institutions de défense, de sécurité et de justice; la mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie nationale de la RSS par le commissariat.

Ces 4 axes sont repartis en 40 actions. L’évaluation couvre 2022 et 2023.

Les recommandations formulées sont entre autres : accentuer et promouvoir la collaboration entre les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie pour une coordination plus efficace et des résultats durables. Créer au niveau du CRSS un fonds regroupant la totalité des ressources pour les destinations énoncées dans le plan d’action de la stratégie.

Aminata Agaly Yattara

