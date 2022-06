Les attaques meurtrières, perpétrées par les combattants de la Katiba du Macina de Amadou Koufa, selon le gouvernement, continuent à susciter des indignations et la consternation à travers le pays et dans le reste du monde. Deux jours après ces crimes, qui ont endeuillé toute la nation, le Mouvement Atèm a dénoncé des attaques lâches et barbares des groupes armés terroristes contre les paisibles populations de Diallassagou, Diaweli, Dessagou et Séguè.

Ce mouvement, proche des chasseurs dozos, a condamné ces attaques tragiques avec la dernière rigueur en les qualifiant «d’actes inhumains et irresponsables ». Le Président de la coordination du mouvement Atèm, Sidi Ongoïba, a manifesté sa solidarité et sa compassion à l’ensemble des populations endeuillées par ce drame. Il a invité les autorités maliennes à prendre des mesures urgentes pour faire face au « lobby politico- mafieux et magistrats corrompus » qui, selon lui, sont à l’origine de la libération des terroristes qui ont perpétré les attaques du 18 au 19 juin dernier dans le cercle de Bankass.

Avec cette énième attaque, le mouvement appelle toutes les forces vives du pays à soutenir la montée en puissance des forces armées maliennes. A cet effet, il invite les populations à l’union sacrée autour des autorités de la transition qui, selon le mouvement, doivent mener des actions pour le renforcement tout en sécurisant les personnes et leurs biens. Au pays Dogon, le mouvement a réitéré son engagement à rassembler les populations autour des valeurs qui sont le socle garantissant la cohésion sociale et le fondement indispensable de l’intégrité de la Nation malienne.

Siaka DIAMOUTENE/maliweb.net

Commentaires via Facebook :