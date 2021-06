Pluie de drogue sur Bamako : Deux importantes saisies par l’OCS en l’espace de quatre jours

C’est en l’espace de quatre jours que l’Office central des stupéfiants (OCS) réalise d’importantes saisies de drogue, grâce à la vigilance de ses hommes, sous la direction du Magistrat Colonel Adama TOUNKARA, qui ne ménage aucun effort pour traquer les trafiquants dans leurs derniers retranchements. L’interpellation de Bamba TRAORE en possession de 1, 400 Kg de cocaïne, d’une valeur marchande de 46 millions de Francs Cfa et d’une somme de 19 850 000 FCFA, intervient seulement quatre jours après une importante saisie à Daba, Commune rurale de Tièlè, à environ 60 Km de Bamako, dans la nuit du 29 au 30 mai 2021. Ladite saisie a été évaluée à 5, 328 tonnes de chanvre indien, d’une valeur de plus de 450 millions de FCFA.

Bamba TRAORE, un franco-malien âgé de 35 ans a été arrêté pour trafic international de cocaïne. Il a été appréhendé le 03 juin 2021 en possession de 1,400 Kg de cocaïne, d’une valeur marchande de 46 millions de Francs Cfa et d’une somme de dix-neuf millions huit cent cinquante mille (19 850 000) FCFA, précise un communiqué en date du 9 juin 2021, de la direction de l’Office central des stupéfiants (OCS).

Bamba TRAORE a été appréhendé le 03 juin 2021 vers 16 heures 10mn, à Hamdallaye ACI 2000 dans l’immeuble « Gambi » appartement N˚7, par une équipe d’intervention de l’Antenne Rive Gauche de l’Office Central des Stupéfiants. Il s’agit d’un récidiviste, connu des services de l’OCS pour avoir été interpellé par l’antenne OCS de l’Aéroport International Modibo KEITA SENOU en 2014. Selon le communiqué, « le suspect reconnait le caractère international du trafic car, selon ses dires, cette drogue devrait être acheminée en France et en Côte d’ivoire ». Le suspect a été conduit devant le procureur du pole judiciaire spécialisé, compétent en la matière pour des suites judiciaires.

C’est en l’espace de quatre jours que l’Office central des stupéfiants réalise ainsi d’importantes saisies de drogue grâce à la vigilance de ses hommes, sous la direction du Magistrat Colonel Adama TOUNKARA, qui ne ménage aucun effort pour traquer les trafiquants dans leurs derniers retranchements. L’interpellation de Bamba TRAORE en possession de 1,400 Kg de cocaïne, d’une valeur marchande de 46 millions de Francs Cfa et d’une somme de 19 850 000 FCFA, intervient seulement quatre jours après une importante saisie à Daba, Commune rurale de Tièlè, à environ 60 Km de Bamako, dans la nuit du 29 au 30 mai 2021. En effet cette nuit là, les équipes de l’OCS réalisaient une saisie de 5, 328 tonnes de chanvre indien, d’une valeur de plus de 450 millions de FCFA. Ce qui motivait le Directeur de l’Office central des stupéfiants (OCS), le Magistrat Colonel Adama TOUNKARA, à donner un point de presse, le lundi 31 mai 2021. «C’est une mission conjointe des Rives gauche et Droite de Bamako de la Direction de l’Office Central de Lutte contre les Stupéfiants (OCS) qui a permis de mettre la main sur 3.373 briques de chanvre indien, soit 5 tonnes 328 kg, composés de 2 806 briques de Cannabis et 567 briques de sketch », a précisé le conférencier, Magistrat Colonel Adama TOUNKARA. Il avait à ses côtés, le représentant du Ministère de la sécurité intérieure, Amadou SANGHO et d’autres responsables de l’Office central des stupéfiants (OCS). Au cours de ce point de presse, le conférencier, Magistrat Colonel Adama TOUNKARA a fait savoir que cette saisie d’une importante quantité de stupéfiants a été faite par ses hommes, dans la nuit du 29 au 30 mai 2021, à Daba, Commune rurale de Tièlè, à environ 60 Km de Bamako.

Selon le directeur de l’Office central des stupéfiants, c’est la plus importante quantité de stupéfiants saisie en 2021 par les éléments de son service. Pour l’instant, a fait savoir le directeur de l’OCS, magistrat colonel Adama TOUNKARA, deux individus présumés propriétaires du dépôt sont activement recherchés par les autorités antidrogues du Mali. Il s’agit de Nango KOROMA et de Famoussa KOROMA. «Nous avons interpellé le premier l’année dernière, mais comme il n’y avait pas de preuve contre lui, nous l’avons relâché », a dit le directeur.

B. Daou

