Plus de 380 agents sont recrutés pour constituer la société de sécurité et de gardiennage de la SAK, propriétaire de la marque Bara Musso. Cette équipe de choc fait déjà la fierté des entreprises et des départements utilisateurs.

Partisan fieffé de l’innovation, le PDG de la Société Aminata Konaté (SAK), Boureima Doumbia, vient de mettre en place une société de gardiennage qui assure la sécurité des personnes et leurs biens. Plus de 380 agents recrutés sont affectés à cette tâche.

Le service de sécurité SAK n’est plus à présenter au Mali. Il est réputé pour sa compétence et l’efficacité de ses agents qui maîtrisent la déontologie de leur métier. Ilsl’ont prouvé partout où ils sont passés.

Garder n’est pas chose aisée, à plus forte raison veiller toute la nuit sur la sécurité des personnes et leurs biens. Mais le service de sécurité SAK s’emploie à relever ces défis. Ses agents de sécurité, hautement qualifiés, disposent du matériel adéquat pour mener à bien leur mission.

Ainsi, de nombreux départements ministériels sont présentement gardés par les agents de sécurité de la SAK, dont la compétence et l’efficacité sont reconnues et saluées. Des familles nanties aussi sollicitent leur service. L’initiative en tout cas contribue à l’emploi des jeunes, un des engagements forts du PDG Doumbia.

La création d’emplois est l’alternative pour sauver notre pays du péril terroriste à travers la réduction du chômage des jeunes et pour améliorer la balance commerciale du pays. Pour sa part, Boureima Doumbia ne cesse de jouer sa partition en la matière : en innovant et en créant toujours plus d’emplois. Ce qui fait de luiune fierté malienne.

Notons que les agents de sécurité de la SAK sont en contact permanent avec la direction de la sécurité pour des interventions urgentes et adaptées.

Korotoumou Doumbia

