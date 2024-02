SNIPIL : Bassaro Haïdara élu secrétaire général pour impulser une nouvelle dynamique

Le Syndicat national de l’information, de l’informatique, de la presse et de l’industrie du livre (SNIPIL) a tenu son 14e congrès ordinaire jeudi dernier 25 janvier 2024 à la Maison de la presse de Bamako. La rencontre a été marquée par l’élection d’un nouveau secrétaire général. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration.

«Syndicalisme et responsabilité» ! C’était le thème retenu pour le 14e congrès du Syndicat national de l’information, de l’informatique, de la presse et de l’industrie du livre (SNIPIL). Placée sous la présidence du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, cette rencontre a été marquée par une forte présence des syndicats. A l’ouverture des travaux, les interventions ont porté sur, entre autres, les difficultés auxquelles la presse malienne et les cinéphiles du Mali font face. Le rôle, la place et la responsabilité des syndicats étaient également l’une des préoccupations majeures de ce congrès qui était électif.

À l’issue des assises, Bassaro Haïdara de l’Amap a été élu à la tête d’un bureau consensuel de 31 membres ; Dans son tout premier discours, il a salué le bureau sortant pour tout le travail remarquable effectué ces cinq dernières années avec très peu de moyens. Il n’a pas manqué de lancer un appel à nos autorités afin de trouver une solution aux problèmes majeurs qui mettent à mal les entreprises maliennes. «Camarades syndiqués, nos structures font face à beaucoup de défis existentiels à cause de la situation actuelle du pays, des coupures intempestives d’électricité mettant à mal nos entreprises… C’est le lieu pour moi d’interpeller nos autorités a trouvé une solution rapide car, contrairement à beaucoup d’autres services, nous ne pouvons pas fermer boutique quand il n’y a pas de courant…», a souligné M. Bassaro Haïdara.

«Nous allons mettre notre mandat sous le signe de la responsabilité vis-à-vis de nos entreprises, de nos camarades syndiqués et de l’État. Nous allons travailler en étroite collaboration avec les différentes directions pour relever le défi qui assaille l’existence de nos structures», a-t-il conclu. Le chef de cabinet du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration, M. Oussou Mohamed Albachar, a exhorté les syndicats à «maintenir cette unité, à persévérer dans la lutte pour vos droits car chaque victoire remportée renforce le tissu social de notre pays. En défendant les travailleurs, vous consolidez les fondements mêmes de notre démocratie. Que votre engagement ne s’arrête pas à la porte de nos lieux de travail. Vous êtes également les gardiens du tissu économique de notre pays…».

A noter que le Syndicat national de l’information, de l’informatique, de la presse et de l’industrie, l’industrie du livre (SNIPIL) est une fédération syndicale composée de dix structures qui sont l’AGETIC, l’AMAP, l’ANCD, l’APDP, le CNCM, le DFM, MCENMA, Graphique industrie, l’ORTM et la SMTD.

Sory Diakité

