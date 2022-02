Des images diffusées via WhatsApp sont supposées montrer l’humiliation d’une jeune femme malienne « dans une ville de France ». C’est faux ! Il s’agit en fait d’une prestation artistique en Amérique du Sud.

Les images choquantes sont publiées sur YouTube et reprises dans plusieurs groupes sur le réseau social WhatsApp, accompagnées de ce message : « Humiliation d’une jeune Malienne dans une ville de France. » On y voit trois personnes blanches uriner sur une femme noire, nue, repliée sur elle-même sous le regard impassible de quelques spectateurs.

A l’aide de l’outil de recherche inversée, BenbereVerif a retrouvé la vidéo originale sur un compte Vimeo. Elle date de cinq ans et montre plutôt la prestation d’une artiste au Brésil. La femme qui se fait uriner dessus est l’artiste guatémaltèque Regina José Galindo. Sa performance, appelée «Piedra » (« pierre », en français), s’est déroulée le 17 janvier 2013 à l’université de Sao Paulo, au Brésil, selon nos confrères du site 20 minutes.

Contexte politique et diplomatique tendu

Regina José Galindo est une artiste de performance spécialisée dans l’art corporel. Selon toujours le site 20 minutes, elle explique à partir du contexte de la société guatémaltèque, déchirée par une guerre civile pendant plus de trente ans, pour « explorer et accuser l’implication éthique de la violence sociale et des injustices liées au genre et la discrimination raciale, ainsi que les violations des droits de l’homme résultant des inégalités endémiques dans les relations de pouvoir des sociétés contemporaines ».

Au Mali, la vidéo est détournée dans un contexte politique et diplomatique tendu entre les dirigeants maliens de la Transition et ceux de la France. Des tensions qui sont encore montées d’un cran, fin janvier, avec l’expulsion de l’ambassadeur de France, Joël Meyer, par le gouvernement malien.

Par Benbere

Commentaires via Facebook :