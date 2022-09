Dans cette ancienne vidéo de 2020, sortie de son contexte, on ne parle ni des Noirs ni de l’Afrique. C’est un montage pour faire croire que les propos sont destinés aux Africains. Nous avons vérifié, ce n’est pas vrai.

Sur ce compte Twitter, suivi par plus de 2 000 personnes, une courte vidéo de 2 minutes 20 secondes, certainement en provenance de TikTok, a récolté plus de 2 500 retweets. «Que tous les Noirs partagent cette vidéo», lance d’emblée une personne dans la vidéo. S’ensuit une image de qualité réduite d’un homme blanc en train de lire un livre en allemand avec un doublage en français.

«Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l’argent et les biens matériels afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur. Nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments, de l’eau et aussi dans l’air…», peut-on entendre dans la version doublée en français.

Réduction de la population mondiale à 500 millions

BenbereVerif, à travers une recherche inversée, a pu identifier la personne qui fait la lecture et surtout remonter à la vidéo originale publiée sur ce compte Youtube en 2020. Il s’agit du Dr Holger Strohm, un écrivain allemand proche des milieux complotistes. Dans cette vidéo, il parle de la théorie de réduction de la population mondiale à 500 millions de personnes par les tenants du «nouvel ordre mondial.» Il dit se baser sur un des commandements affichés sur les «Georgia Guidestones», un monument qui se trouve en Géorgie, aux États-Unis.

Dans la version complète de la vidéo, le livre que Holger Strohm est en train de lire est celui d’Elisabeth Roth (les références ici).

Donc, nulle part, on ne parle des Noirs ou des Africains dans la vidéo. Il ne s’agit pas d’une action spécifique contre les Africains, plutôt une théorie complotiste parlant de la diminution de la population mondiale.

En 2021, la même vidéo avait été utilisée par les complotistes contre la pandémie de Covid-19. Nos confrères de l’AFP avaient fait une vérification sur le sujet ici en lien avec la Covid-19.

