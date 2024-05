Bien Dit : Le peuple dans le discours et dans les actes

«Dites à tous ces peuples qui se battent qu’il est temps de dire la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu’il s’est agit pour nous de consentir des sacrifices pour les FDS (Forces défense et de sécurité), les députés ont renoncé à leurs salaires, ils n’ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et accepter que les dirigeants soient dans un luxe insultant… On ne peut pas avoir des millions comme salaire par mois pendant que d’autres boivent l’eau des marigots… Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants» !

Capitaine Ibrahim Traoré

Chef d’État du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022

