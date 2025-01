Caisse nationale d’assurance maladie : Priorité au renforcement de capacité des ressources humaines en 2025

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) a tenu le 27 décembre 2024 la 29e session de son conseil d’administration à Bamako. Une session consacrée à l’adoption du programme d’activités et du projet de budget au titre de l’année 2025. C’était sous l’égide du président du conseil d’administration, M. Houd Baby.

Le programme d’activités 2025 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) s’articule autour de quatre résultats stratégiques (RS). Il s’agit de la mobilisation et l’allocation des ressources financières plus importantes en tenant compte des disparités ; l’amélioration de la gestion financière du secteur ; l’augmentation de la couverture des populations par le système de protection sociale et, enfin, la performance des organisations de l’économie sociale et solidaire.

«Le régime d’assurance maladie universelle (RAMU) sera bientôt opérationnel», a annoncé M. Houd Baby, président du conseil d’administration de la CANAM. C’est dans ce cadre que plusieurs activités sont programmés, notamment l’immatriculation de 85 000 assurés des secteurs public et privé, le conventionnement de 50 établissements de santé publics et privés, la sensibilisation des membres des bureaux des centrales syndicales des régimes sur le RAMU et la lutte contre la fraude ; l’élaboration et l’adoption des textes relatifs à son opérationnalisation.

Pour ce qui est du budget 2025, toutes sources de financement confondues, il se chiffre en recettes et en dépenses à 125, 85 milliards de F CFA contre 113, 89 milliards de F CFA, soit une augmentation de 10,50 %. Le projet de budget présenté constitue un cadre financier structuré et équilibré, visant à répondre aux priorités stratégiques de la CANAM tout en garantissant une gestion rigoureuse des ressources. «Ce budget reflète notre engagement à assurer la pérennité des activités, à soutenir l’innovation et optimiser les performances», a précisé M. Baby.

«L’évaluation pertinente des activités de 2024, nous a permis de faire une évaluation pertinente et de faire des propositions pertinentes au conseil d’administration pour les activités de 2025. Ces activités proposées, si elles sont adoptées vont permettre de consolider les acquis de 2024», a expliqué le Directeur général de la CANAM, le Médecin-général de Brigade Boubacar Dembélé, en mettant l’accent sur les principales activités réalisées par sa structure l’an dernier. Parmi les activités proposées, le DG de la CANAM a insisté sur le renforcement de la qualité de services offerts aux assurés et le renforcement de la capacité et des compétences des ressources humaines de la CANAM.

Il convient de rappeler que le programme d’activités 2025 de la Caisse nationale d’assurance maladie est bâti autour de cinq axes stratégiques conformément au plan stratégique de développement 2021-2025, socle du système de management de la qualité pour la certification ISO 9001 version 2015.

Naby

Avec : SERCOM/CANAM

