CANAM : Deux nouveaux bureaux élus

Le fauteuil du sortant Moussa Kouyaté du Fonds social échoit à Issa Baba Cissé et Mme Diallo Kadiatou N’Diaye prend les rênes du bureau des délégués du personnel.

L’année 2023 aura été d’un excellent cru pour les travailleurs de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM). Les assemblées électives des bureaux du Fonds social et des délégués du personnel ont été une grande réussite. La bonne humeur et le sérieux de tous ont assuré le succès de cette fête estivale. Mettre en pratique la bonne humeur sans se forcer, de manière naturelle, a été rendu possible jeudi dernier dans l’amphithéâtre de la Maison des aînés. Oui, mais c’est un travail de tous les jours et pour tout le monde. Il ne s’agit pas de simplement se dire « bonjour » le matin ! De même, la bonne humeur ne peut et ne doit pas être instaurée uniquement par le (la) patron(ne). Chaque membre de l’entreprise doit se sentir impliqué et y mettre du sien afin que ça fonctionne parfaitement !

Le ton est donné dans le mot introductif de Mamadi Coulibaly, Directeur de l’administration et de la gestion des ressources humaines, représentant le Directeur général qui a insisté sur le rôle et l’importance de chacun des bureaux, en particulier l’amélioration des conditions de travail du personnel et l’application stricte des textes. Ils doivent, à ses yeux, attacher une valeur importante à l’intégrité. Cela signifie vivre pleinement nos valeurs et mettre en œuvre ses missions de la manière la plus redevable et transparente possible. Les bureaux élus auront à cœur de continuer à construire et maintenir une relation emprunte de confiance avec l’ensemble des travailleurs.

Le décor planté, place à l’élection des bureaux, précédée de présentation de bilan au terme duquel Moussa Kouyaté, chef de service Contrôle de gestion, à la tête du bureau sortant du Fonds social a rendu son tablier. Son fauteuil est revenu à Issa Baba Cissé, chef de division au niveau du Service contrôle liquidation. Mme Diallo Kadiatou N’Diaye, médecin contrôleur à la Direction de l’organisation et du contrôle de la qualité des soins (DOCQS) prend les commandes du bureau des délégués du personnel

Les deux heureux élus ont remercié l’assistance pour la marque de confiance et ont donné l’assurance de donner le meilleur d’eux-mêmes pour la réussite de leur mandat.

Fanfan

