Célébration 08 mars – L’engagement des matrones dans la santé maternelle au niveau communautaire au Mali.

A l’occasion du 08 mars, journée aux des femmes des droits, nous rendons hommage et mettons en lumière le travail des accoucheuses traditionnelles qui se battent pour sauver la vie des mères et celle des enfants malgré les nombreux défis auxquels elles font face dans les localités reculées difficile d’accès aux soins de santé.

Arsoukou Traoré est accoucheuse traditionnelle depuis plus de 20 ans à Niono, au centre du Mali, une région en proie aux conflits armés depuis des années. Elle travaille dans sa communauté en périphérie de la ville de Niono où MSF mène depuis 2022 un projet pour améliorer l’accès aux soins de santé maternelle en collaboration avec le ministère de la santé. Formée par MSF, son travail consiste à prodiguer des soins de base aux femmes enceintes au sein de son village et à les référer vers les structures de santé en cas de complications.

« Je fais ce travail depuis plus de 20 ans. La plupart des femmes enceintes qui viennent me voir pour accoucher vivent loin des structures de santé et avec l’insécurité qui règne maintenant beaucoup ont peur de prendre la route, surtout pendant la nuit, pour aller au centre de santé. Quand la grossesse d’une femme est arrivée à terme et que je ne constate aucune complication, je l’aide à accoucher dans ma case ; et le lendemain, je lui conseille de se rendre au centre de santé avec son nouveau-né, parfois je les accompagne. Quelques fois, certaines femmes présentent des complications et je les amène directement au centre de santé de N8 non loin de la ville de Niono. Grâce à la présence de MSF, ces patientes sont prises en charge gratuitement ainsi que leurs nouveau-nés. La présence de MSF nous a beaucoup aidées. Aujourd’hui, beaucoup de femmes n’accouchent plus à la maison, elles nous font confiance et viennent nous voir pour accoucher gratuitement avec l’appui de MSF et de l’Etat. Ainsi, notre travail d’accoucheuse traditionnelle a largement contribué à sauver des vies ».

Au niveau communautaire, les matrones, aussi connues sous le nom d’accoucheuses traditionnelles, jouent un rôle crucial pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Dans des zones éloignées où l’accès aux soins de santé maternelle est difficile en raison de la distance vers les structures de santé et des craintes liées à l’insécurité, mettant en danger la vie des femmes enceintes et des nouveau-nés, les accoucheuses traditionnelles viennent faciliter ce manque d’accès en apportant les premiers soins de base aux femmes enceintes et facilitent les accouchements non-compliqués d’urgences ne pouvant pas atteindre les structures de santé.

MSF travaille en collaboration avec les associations de santé communautaire pour identifier et renforcer les capacités de ces accoucheuses traditionnelles afin qu’elles puissent aider leurs communautés. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la stratégie de soins essentiels de base du ministère de la Santé afin de réduire le taux de décès et de maladie maternelle et infantile notamment au sein de populations éloignées d’un centre

Malgré l’engagement de l’état malien, ces accoucheuses traditionnelles font face à des défis liés à l’accès aux structures de santé pour référer les cas compliqués, le manque de transport adéquat lors des références des femmes enceintes, des outils de travail appropriés ainsi qu’un manque de formation.

En 2023, MSF a débuté des activités de formation auprès de ces matrones pour pouvoir détecter précocement les signes d’alerte des pathologies qui peuvent être mortelles chez les femmes enceintes, comme l’hypertension, les cas d’anémie, puis les référer quand cela est possible dès l’apparition des premiers signes vers les structures de santé. Ces matrones réalisent plusieurs activités basiques entre autres des consultations prénatales de base, des accouchements simples sur place dans des conditions sanitairement acceptées des maternités rurales. Pour cela, elles disposent d’équipements médicaux tels qu’un tensiomètre, des désinfectants et des médicaments.

Pour un meilleur suivi et une formation continue, MSF met à la disposition de ces accoucheuses traditionnelles, des sage-femmes recrutées par l’organisation qui ont pour tâches, lors des visites de supervision sur les sites, d’accompagner, d’orienter et de conseiller ces matrones dans leur activité.

Les résultats obtenus sont encourageants. Dans les districts sanitaires d’Ansongo, Koro, Douentza, Gourma de Tombouctou, Goundam, Ténenkou, Niono où MSF appuie cette activité, les structures de santé communautaires reçoivent moins de cas compliqués. Les cas sont pris en charge dès l’apparition des premiers symptômes par les accoucheuses traditionnelles, permettant ainsi une prise en charge précoce avec moins de décès maternels et plus d’enfants vaccinés. De nombreuses femmes enceintes, dans leur village, ont maintenant la chance de bénéficier gratuitement d’une prise en charge de qualité et à temps.

En 2024, les équipes de MSF et celles des accoucheuses traditionnelles ont réalisé plus de 30.100 consultations prénatales, plus de 8.100 consultations post-natales, plus de 10.700 accouchements, plus de 5.000 dépistages de la tension artérielle, plus de 31.100 de boîtes de fer distribuées, et plus de 42.400 de séances de sensibilisations

Source : MSF

Commentaires via Facebook :