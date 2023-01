Espoir Mali Kura (EMK) du cinéaste Cheick Oumar Sissoko, ancien ministre de la Culture au temps de feu Amadou Toumani Touré n’est pas du d’accord avec la célébration de la journée de souveraineté retrouvée au Mali. EMK dénonce une tentative de falsification de l’histoire du Mali.

Au Mali, le 14 janvier est dans les annales. Elle est dorénavant célébrée comme la journée de souveraineté retrouvée. Espoir pour le Mali Kura n’est pas du tout d’accord avec le terme ‘’souveraineté retrouvée ‘’. Pour le comité de pilotage de ce mouvement, c’est la tentative de falsification de l’histoire du Mali. ‘’ Modibo Keita, ses compagnons de l’US RDA et le peuple malien ont saisi le sens de l’histoire et engagé dans les années 40 et 50 la lutte contre l’empire colonial français. Cette lutte a abouti à l’indépendance nationale, un certain 22 septembre 1960. Ce jour historique est incontestablement la journée de la souveraineté retrouvée après 60 ans de colonisation’’, a-t-il rappelé et continue cette journée du 22 septembre 1960 a été suivie d’actes de souveraineté pour renforcer notre indépendance.

Le comité de pilotage affirme qu’il faut arrêter de distraire les Maliens et de donner un autre sens à l’histoire. EMK saisit cette occasion pour poser certaines questions comme : A quand la journée de la paix retrouvée, la journée de l’intégrité territoriale retrouvée, la journée de dignité retrouvée, la journée de la fin de la corruption, la journée de l’amour de la patrie retrouvée, la journée de la salubrité retrouvée.

Pendant que les autorités de la transition magnifient la journée de la souveraineté retrouvée, il y a toujours des terroristes présents partout au Mali. ‘’ AQMI avec son représentant au Mali : le GSIM d’Iyad Ag Ghali et sa branche la Katiba Macina d’Amadou Kouffa dans une parfaite division du travail malgré les avancées héroïques des FAMa’’, a-t-il déploré et poursuit que le 2ème groupe de terroristes est l’Etat islamique axant sa stratégie d’implantation dans la région de Ménaka, sa porte d’entrée au Mali. ‘’ Alors de quelle souveraineté, il est question ?. Il y a à l’évidence une tentative d’effacer de notre mémoire Modibo Keïta et ses compagnons de l’US RDA’’, a-t-il affirmé.

L’EMK et beaucoup d’autres mouvements n’acceptent pas que les autorités de la transition dédient la date du 14 janvier comme journée de souveraineté retrouvée au Mali.

Diakaridia Sanogo

