cercle des jeunes pour le volontariat et le développement de Mekin Sikoro ( CJDMS-SIGUIDA KANU) : Une association à soutenir

Le Cercle des jeunes pour le développement de Mékin Sikoro (CJDMS) est une association à but lucratif évoluant dans le quartier de Sikoro, a réalisé des travaux exceptionnels dans le cadre du développement de la commune I et de l’Hippodrome. Elle est sollicitée non seulement par les habitants mais aussi par les autorités traditionnelles.

créée en 2018 par la volonté des citoyens engagés pour le développement durable de la commune I du District de Bamako voire le Mali, suivant le récépissé No 1013/G-DB du 23 décembre 2019, l’association a pour objectifs d‘assainir et protéger leur environnement ; de lutter contre le paludisme et la pandémie des MST/SIDA ; de lutter efficacement contre la délinquance juvénile, le chômage des jeunes ; d’aider et soutenir les enfants vulnérables ; de promouvoir la promotion des femmes et des enfants ; de participer au développement de la santé communautaire de Sikoro ; d’œuvrer et soutenir le sport ; et de rassembler tous les jeunes de la commune I d’un mouvement sans aucune distinction.

Activités menée : Nivellement des routes

L’association a nivelé plus de vingt (20) routes impraticables à Sikoro. Les travaux de nivellement ont commencé par la route qui passe devant le Centre d’Etat Civil Secondaire jusqu’au poste de police de Sikoro. pour qui connait le lieu, donnera raison à l’association d’avoir commencer par cette route. Le nivellement a permit aux populations de Sikoro d’acceder facilement aux deux services administratifs du quartier. La rue du CSCOM de Sikoro a été nivelée après celle du centre d’Etat Civile de sikoro. L’association a nivelé pratiquement sur les rues et routes dont les pratiques étaient difficiles pour les usagers. Le CJVDMS-Siguida Kanu a été sollicité par les habitants de « Bamo » pour le nivellement de leur route principale. Ainsi, avec les moyen rudimentaires, l’association a mobilisé un camion buldozer et plus de deux mille sacs (2000) remplis en banco pour le remblaie des troups. Les travaux ont duré neuf (09) dimanches. A la date d’aujourd’hui, le quartier « Bamo » est désenclavé et les parcelles à usage d’habitation ont connu une augmentation considérable de prix. En plus du nivellement des routes, l’association a commencé le pavage de la première route nivelée avec un taux d’exécution de 70%.

Construction du pont

Pour la libre circulation des personnes et leurs biens en toute sécurité, CJVDMS-Siguida Kanu a construit un mini-pont reliant Banconi Plateau à Sikoro, ainsi que le revêtement du caniveaux liant le mini pont au pont de la route principale.

Assainissement

Conformément au calendrier, chaque dernier dimanche du mois, Siguida Kanu balaye la route bitumée qui traverse Sikoro. Aussi, en 2021, le CJVDMS-Siguida Kanu a initié la campagne de fin d’année et début d’année d’assainissement appelé « coup de balai ». En effet, de novembre 2021 à janvier 2022, l’association a effectué un balayage d’envergure à savoir : du pont de Banconi Dianguinébougou en passant par Sikoro jusqu’au feu tricolore de l’Hippodrome. Cette campagne est devenue aujourd’hui des éditions.

Curage de caniveaux et de pont

Pendant l’hivernage, le pont reliant Sikoro à l’Hippodrome devient bouché par des déchets des habitants aux bord du marigot. Lorsque les ordures atteignent un niveau, le pont ne sert plus de passage d’eau mais joue la fonction d’un barrage avec la rétention d’eau. Une fois que le quartier reçoit une forte pluie, ces même habitants sont inondés par des eaux de ruissellement. Pour remédier à cette situation, le chef de quartier appelle les membres du CJVDMS-Siguida Kanu et le résultat est visible.

Les femmes et les Jeunes

Le CJVDMS-Siguida Kanu est accompagné par plus de trente (30) groupements de femmes de Sikoro, Banconi, Hippodrome.

Ces femmes soutiennent et prennent part à toutes les initiatives et les activités de l’association. Avec l’appui financier du président, Yaya Nboh, l’association a financé des activités génératrices de revenus des femmes à hauteur d’un million deux cent mille francs (1 200 000 FCFA). Siguida Kanu a remis des kits d’assainissement à deux groupements de femmes de Sikoro et Hippodrome qui faisaient de l’assainissement leur quotidien. Chaque année, CJVDMS commémore la journée internationale des femmes.

Construction de logement pour les pauvres du quartier

Siguida Kanu en partenariat avec l’Association Pour le Métissage Culturel 08 (APMC8), a construit trois (03) chambres et un magasin pour une femme veuve victime de l’hivernage 2021 à Sikoro. Les travaux de construction ont duré treize (13) jours à savoir du 22 octobre 2022 au 03 novembre 2022. La remise des clés a eu lieu le vendredi 04 novembre 2022 en présence des notabilités de Sikoro.

