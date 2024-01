Cheick Boucadry Traoré, president Care : “Démarrons ensemble un nouveau cycle d’espoir”

C’est encore cette période spéciale de l’année grégorienne. Il couronne nos réalisations de fin d’année après avoir travaillé si dur pour améliorer nos vies, renforcer nos familles et contribuer au progrès de nos communautés et de notre nation. Nous remercions Dieu de veiller sur notre nation.

Les eaux économiques mondiales restent turbulentes, mais nous avons su naviguer dans ces eaux troubles de ce monde plein de défis. Nous sommes reconnaissants pour la résilience, le courage, la prudence et la sagesse de nos citoyens et de notre nation. Evidemment, nous restons inspirés par la détermination et l’espoir émanant des âmes de notre belle nation.

En effet, en repensant à cette année, nous constatons une détermination énorme chez beaucoup de nos travailleurs, notamment ceux des services essentiels comme nos médecins et agents publics, qui doivent être de service pendant cette période afin que le reste de la nation puisse profiter confortablement de la célébration de cette fin d’année.

Ils nous montrent toujours qu’il y a beaucoup à gagner en appréciation et en gratitude pour le don de temps et de bonne volonté que nous partageons alors que nous veillons les uns sur les autres. Ils nous inspirent parce qu’ils nous rappellent que les choses que nous tenons pour sacrées nous unissent et transcendent la distance, le temps et même les contraintes quotidiennes : la foi, la famille et l’amitié, la gratitude, le service et la communauté, l’unité et la paix. Nous avons aussi une pensée toute particulière pour nos braves femmes et hommes en uniforme éprouvés dans leurs missions de défense et protection de la nation.

Beaucoup d’entre eux sont loin de leurs familles en cette période de l’année. Gardons-les dans nos prières et remercions-les pour leur service et leur sacrifice. Nos prières s’adressent également aux personnes qui font face à des difficultés et aux familles qui ont été touchées par des événements tragiques au cours de cette année qui s’achève.

Nous prions pour qu’ils trouvent la force dans le chagrin et un but dans la douleur. Et pour notre nation, nous prions pour qu’elle trouve les ressorts et les moyens nécessaires pour se détacher de cette période troublée de son existence. Nos valeurs doivent toujours nous unir tous pour faire le bien et prendre soin du bien-être de toute notre nation.

Cette décennie de notre cycle de gouvernance qui s’achève avec cette année finissante, nous a mis à l’épreuve d’une manière que peu d’entre nous auraient pu imaginer. Et s’il est clair que le jihadisme et d’autres problèmes sociaux et économiques ont encore une emprise sur notre pays, nous devrions trouver de l’espoir à la fin de cette année et à l’aube de 2024.

L’espoir dans la confrontation de l’avenir, dans la prise en compte du passé de notre pays et dans la prise en compte des impacts que l’histoire continue d’avoir sur nous aujourd’hui. L’espoir de formuler et de défendre une approche pragmatique des politiques de gouvernance et notre capacité à créer des ponts non seulement entre les divers groupes de notre société mais aussi dans le reste du monde.

Mais encore, la nécessité d’identifier les bonnes politiques pour améliorer la capacité du gouvernement à répondre aux différents défis, et surtout de créer une culture de gouvernance basée sur des politiques publiques et des pratiques innovantes et durables, inspirées par les principes de transparence, de responsabilité et de participation, qui renforce la croissance inclusive.

Et certes, de l’espoir en nos courageux citoyens qui ont non seulement surmonté cette année extraordinaire, mais l’ont fait tout en continuant à servir nos communautés de manière remarquable.

Cependant, avoir de l’espoir ne signifie pas que les choses reviendront à la normale dans quelques jours, voire quelques mois. Mais, avec de la détermination et l’abondance de créativité, nous savons que nous trouverons une multitude d’opportunités et de changements positifs et durables.

Nos gouvernants et nos dirigeants de la société civile ont aujourd’hui l’opportunité et la possibilité d’être des leaders dans la reconstruction, d’être la promesse de la reprise et des catalyseurs pour réinventer nos communautés. Nous devons favoriser la compréhension, l’empathie et l’appartenance. Nous devons éclairer et élever les voix et les histoires de ceux dont les récits n’ont pas été racontés ou entendus. Et nous devons contribuer à combler des lacunes critiques qui pourraient retarder ou compromettre la réalisation d’initiatives nationales cruciales ou contribuer au développement.

Il ne doit plus avoir de place pour l’hésitation dans les prochaines étapes que nous franchirons. Nous devons remettre en question avec audace le statu quo, repenser les modèles qui ont été dépassés par la vie et la réalité actuelle, et encourager et responsabiliser les nombreux citoyens engagés à travers le pays qui veulent conduire nos communautés vers de nouvelles frontières.

L’énergie que chacun d’entre nous continue de déployer face aux nombreux défis économiques et sociaux actuels du pays est encore plus inspirante. Le temps est sûrement à l’espoir et à l’optimisme, à la renaissance et au renouveau. Nous savons que cet espoir est enraciné dans l’esprit humain triomphant manifesté par de nombreux citoyens que nous engageons régulièrement et qui servent eux-mêmes des milieux de personnes à travers notre pays.

Par conséquent, lorsque nous reviendrons au changement de calendrier, nous devons être prêts à faire encore plus. Alors célébrons la vie, ressourçons-nous et engageons-nous ensemble en 2024 dans les efforts de reconstruction de la nation. Faisons de cette nouvelle année une rampe de lancement pour des améliorations et des changements positifs et durables sur plusieurs fronts. Si nous ne prenons pas de telles mesures pour nous-mêmes, nous devrions peut-être les prendre pour nos enfants et petits-enfants.

Nous souhaitons à l’ensemble de la nation, à nos sœurs, frères et ami(e)s à travers le monde une saison pleine de lumière. Que tout ce qui est essentiel, indispensable et significatif dans notre quête du bonheur soit à nous tous pendant cette période de fin d’année et tout au long de l’année à venir !

Que ce nouveau cycle s’annonce comme porteuse d’espérance et de renouveau.

Cheick Boucadry Traoré

