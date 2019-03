Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Ibrahim Boubacar Keïta, Chef Suprême des Armées, a présidé dans la matinée du 21 mars 2019, la cérémonie solennelle de présentation au drapeau national de la première cohorte (2018) du Service National des Jeunes dans la cour du Génie Militaire.

25 ans après son arrêt (1991-2018), IBK rétablit le Service National des Jeunes avec l’allégeance au Drapeau national de 600 jeunes réservistes des Famas, de l’administration et de la société civile pour la défense des valeurs de la République.

Le Chef Suprême des Armées dans sa vision constante de faire du malien un citoyen pétri de valeur et très touché par les événements récents de Dioura a déclaré «Je pense que s’il fallait se convaincre de la pertinence du retour du Service National des Jeunes , il aurait fallut assister à ce à quoi nous venons d’assister. Je vois que cela se passe de commentaires . Pour tout pays comme le Mali qui est en guerre , il convient que nous conjuguions nos intelligences, et que nous, à la direction du pays, comprenions que la défense est une affaire collective. Une affaire collective qui concerne tous les segments de la société, et qui mobilise tous les efforts nationaux dans tous les domaines. Il ne s’agit pas d’une affaire purement et uniquement militaire. C’est la société dans son ensemble qui est concernée. C’est elle dans son ensemble qui est agressée. Tel est le cas du Mali aujourd’hui. Et, comment ne pas comprendre alors, que la jeunesse du pays , soit disponible pour le service du pays. Donc, préparer la jeunesse à ce rôle civique, à cette mission ardente , rigoureuse , mais combien noble , de défendre la Patrie , de servir la Patrie , est une tâche incontournable. C’est le lieu ici de remercier ceux qui ont eu l’initiative première du SNJ. On a cité parmi, le premier me semble être le Général Moussa Traoré, que dans son repos actuel , il m’entende , la reconnaissance du pays. Aujourd’hui , que cela a été repensé, rafraîchi dans les conditions nouvelles , était de mise, était requis. Qu’il soit dorénavant ouvert à toute la jeunesse du Mali , toute celle-là, en capacité de servir , d’être prête au service du pays. Je crois que ce qui nous a été donné de voir ce matin , ici , en cette belle place d’armes du génie. J’en profite pour féliciter la direction du génie , elle me sait sensible au moindre détail ; la cérémonie s’est déroulée sur une place avenante , propre et bien ordonnancée , que cela soit dorénavant le cas , et pour toujours et chaque jour , la place d’armes, cette place où se dresse fièrement le Drapeau national du Mali , n’est pas une place quelconque , elle doit être toujours propre , avenante , et prête à accueillir des cérémonies de cette hauteur , de cette nature . Tous ceux qui, de près ou de loin, auront contribué à la formation de cette nouvelle cohorte , que tous ceux-là trouvent ici , à travers nos mots , le sentiment de reconnaissance de l’ensemble du peuple malien qui est dans la douleur , mais qui est loin de désespérer . Oui , se disant , j’ai au cœur , vous le savez , Dioura , Dioura la martyrisée , Dioura la torturée , Dioura l’agressé, Dioura la violenté , Dioura la surprise . Que non , que ne soit plus le cas , que ce ne soit plus le cas , que nous ne soyons plus surpris nulle part.”

C’est également la première fois dans l’histoire du Mali, qu’un Chef d’Etat préside la présentation des recrues au Drapeau national. L’objectif principal de la présentation au Drapeau national vise à créer et à renforcer la cohésion sociale et l’esprit de groupe entre les 600 recrues du SNJ ; à mettre en exergue les compétences des recrues en matière de formation physique, militaire, civique et professionnelle. Le SNJ a pour devise : « Apprendre-Servir-Défendre ».Le Drapeau national est notre fierté, notre identité et notre dignité.

A son arrivée au 34 è Bataillon du Génie Militaire, le Président de la République, avant de passer en revue la troupe, a reçu tous les honneurs militaires.

Le SNJ de sa création en 1983 à nos jours a recruté plus de 7000 personnes. Déjà l’effectif des 6 contingents réguliers 1985-1991 en plus des deux contingents spéciaux de la douane et de la BUP 1993-1995 faisaient plus de 6600 recrues. La reprise et la pérennisation du SNJ est un acte salué et soutenu par les anciennes recrues regroupées au sein de l’AMA-SNJ (Association Malienne du Service National des Jeunes). Les 600 nouvelles jeunes recrues non fonctionnaires, formées par les hauts gradés de notre Armée, depuis août 2018 à Bafo (Région militaire de Ségou) et présentées à ce Premier symbole de notre République ce jeudi 21 mars 2019, constituent désormais des réservistes pour les FAMAS, mais également de bons citoyens formés pour l’administration et la société civile. Elles incarnent pour toujours les valeurs du civisme, de la citoyenneté, de la discipline et du patriotisme. Avec un nouveau mental, ces jeunes, fiers de leur pays et de leur nouveau statut sont prêts à défendre les valeurs de la République.

Pour rappel, les 600 recrues de la cohorte 2018 sont de nationalité malienne, non fonctionnaires dont 110 personnels féminins, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus ; jouissent de leur droit civique. La formation était étalée sur dix-huit (18) mois dont six (6) mois de formation commune de base, dix (10) mois de formation professionnelle et deux (2) mois de reprise en main . Aucune évacuation sanitaire , ni désertion n’a été constatée durant la formation des recrues .

Par Présidence de la République du Mali

