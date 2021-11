À Ségou, les lampions du Forum National sur l’Entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes en milieu rural se sont éteints, ce samedi 13 novembre 2021 sous la haute présidence du Pm M.Choguel Kokalla Maïga . Ce forum, qui s’est déroulé sur trois jours dans la cité des Balanzans a débouché sur de recommandations pertinentes et l’annonce d’un nouveau projet pour améliorer l’employabilité des jeunes du Mali.

Ce forum qui a réuni pendant 3 jours, les jeunes et les femmes (plus spécifiquement ceux de l’agricole, les ONG, les employeurs, les structures de financement (Instituts de Micro finances vivant en milieu rural), les collectivités et Banques), les partenaires techniques et financiers, les communautés, a permis d’analyser des progrès (et des échecs, difficultés) et proposer, sur une base consensuelle, les actions nécessaires au changement, en vue de la promotion de l’emploi rural au Mali.

À la clôture de ce premier forum, nous avons pu entendre plusieurs allocutions dont le maire de la commune urbaine M Nouhoum Diarra se dit très satisfait de voir le Pm Maiga puisse se déplacer à Ségou pour la cérémonie de clôture.

De leur part Mamadou Sissoko et Mme Niagate Goundo Kamissoko tous présidents de jeunes et femmes ruraux ont salué la tenue de ce forum en faveur d’eux. Ils ont profité solliciter toujours l’aide de l’État malien et de ses partenaires Techniques et Financiers pour la création des projets et appui d’aide aux jeunes et femmes ruraux afin de les éviter l’exode rural et la migration irrégulière.

M Francois TIROT, Directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) au Mali au nom de son agence mais également au nom du groupe de dialogue éducation et formation professionnelle et particulièrement des Partenaires Techniques et Financiers du secteur de l’emploi et de la Formation Professionnelle, et ainsi à faire part de leur volonté d’accompagnement. Ajout ’il qu’en effet, l’AFD partage avec le Gouvernement du Mali la conviction que l’entreprenariat des jeunes et des femmes constitue une alternative sûre pour améliorer l’employabilité des jeunes et des femmes et la création de richesses. Il qu’il ne doute pas que les résultats du présent forum se traduisent en de nouvelles créations d’entreprises des jeunes et des femmes. Les Partenaires Techniques et Financiers voudraient, à cette occasion, réitérer leur engagement à appuyer le secteur de l’emploi et de la formation professionnelle et surtout de voir se concrétiser sur le terrain les actions engagées au profit notamment des jeunes maliennes et maliens. « Enfin, je suis heureux d’annoncer la bonne avancée de la formulation et la mise en œuvre d’un nouveau projet pour améliorer l’employabilité des jeunes : Projet Emploi des Jeunes – PEJ Djiguita. Ce projet d’un montant total de 10 millions d’euros couvrira les régions de Koulikoro. Kayes et le District de Bamako. » Annonce le Directeur de l’AFD.

Dans son allocution, le Chef du Gouvernement a invité les jeunes et femmes du monde rural aux Assises Nationales de la Refondation afin de faire entendre la voix du monde rural où la grande majorité des maliens habitent. « Toute politique qui n’est pas centrée aux jeunes n’a pas d’avenir. Au Mali 50% de la population à moins 15 ans ; 75% de cette population à moins de 30 ans et 75% de la population sont du milieu rural donc Il faut que le monde rural puisse se reconnaît dans la façon de gouverner et diriger le pays. » a ajouté Choguel Kokalla Maïga.

Le Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle M Bakary Doumbia très ému de la tenue du forum à Ségou. Ajout ‘il que vu les trois jours de débats intenses avec des recommandations pertinentes et que ces recommandations soient opérationnalisable dans un délai court donc il s’engage ici et maintenant en faire en sorte que les recommandations soient prises en charge par son département et le gouvernement.

Recommandations du forum sur l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural

Soutenir la mise en œuvre des approches de gestion innovante des exploitations familiales rurales et des entreprises agricoles ; – Amener les Collectivités Territoriales à jouer leurs responsabilités dans la promotion de l’entrepreneuriat rural en y investissant au moins 15% du budget régional et en facilitant l’accès sécurisé au foncier. Définir et mettre en œuvre une stratégie nationale sur l’entrepreneuriat rural Créer un guichet unique pour l’assistance à la promotion de l’entreprenariat, à l’emploi et à la formation professionnelle ; Créer une banque nationale d’investissement afin de faciliter l’accès au financement des entreprises agricoles et péri-agricoles; Renforcer l’entreprenariat des jeunes et femmes dans la transformation des produits de la filière bétail viande et des produits oléagineux ; Mettre à la disposition des producteurs et des structures d’encadrement les exigences d’assurance qualité et de veille commerciale ; Favoriser la création d’emplois verts décents et durables en milieu rural Renforcer les capacités des jeunes et des femmes en milieu rural en alphabétisation et dans le domaine de la digitalisation Assurer la couverture totale du pays en réseau de communication notamment internet à travers la fibre optique ; Renforcer le réseau d’électrification rurale ; Investir dans la formation des jeunes en data-science et l’intelligence artificielle. Renforcer la synergie entre les différents Départements dans la promotion de l’entreprenariat ; Promouvoir la protection sociale Agricole au profit des jeunes et des femmes en milieu rural.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

