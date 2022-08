Sa mise en place figure en bonne place du Contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2020-2022 signé entre la Caisse et son Conseil d’administration pour moderniser davantage l’offre des services aux assurés

Dans le souci de répondre favorablement et convenablement aux préoccupations de ses assurés, la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) a toujours pensé loin. C’est dans ce sens qu’elle nourrit des ambitions pour apporter des innovations au sein de la Caisse. D’ou la mise en place d’une ligne verte gratuite, afin de réduire les déplacements des assurés.

Inspirée d’un projet initié par l’actuel ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, Directrice générale d’alors de la CMSS, ce projet dans sa conception jusqu’à sa mise en œuvre, a bénéficié de l’assistance du Conseil d’administration et les structures partenaires de la CMSS, à savoir les deux fédérations des retraités. Il s’agit de : la Fédération nationale des associations des retraités du Mali et celle des anciens combattants militaires, des retraités veuves et victimes de guerre au Mali.

Lancée ce vendredi 12 août 2022, dans l’enceinte de la Direction générale de la CMSS, par Mme le ministre, elle-même, la ligne verte est désormais fonctionnelle du lundi au vendredi, tous les jours ouvrables, de 8h à 16h. Trois discours ont marqué la cérémonie officielle de lancement de ce numéro

D’abord celui du président de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali, Sidiki Monzon Traoré. Selon le Centre d’appel dont il est question, était très attendu de nous les personnes âgées. Car, il va leur permettre d’avoir les informations utiles sans pour autant se déplacer.

De son côté, le président de la Fédération des anciens combattants militaires, des retraités et veuves militaires, le général de brigade Minkoro Kané dira que cet outil mis leur disposition sera très bénéfique pour eux. Puisqu’il permettra d’avoir des informations gratuites et à temps réel. Aussi, « cette ligne verte servira à éviter des déplacements inutiles et couteux » a-t-il fait comprendre.

Les présidents de ces deux faitières, ont tous salué et remercié la Direction générale de la CMSS pour la réalisation de cette activité issue du contrat d’objectifs et de moyens 2020-2022 et du plan d’action 2022 de la CMSS .

Mme le ministre Diéminatou Sangaré dans son discours de lancement a porté à l’attention des assurés de la caisse que l’opérationnalisation de cette ligne verte permettra entre autres : d’améliorer la qualité de l’information à l’endroit des assurés ; de traiter de façon diligente toutes les réclamations adressées à la CMSS à partir du front office ; d’améliorer la relation avec de la caisse avec ses clients et renforcer l’offre de services aux assurés.

Auparavant, l’assistance a eu droit à une présentation PowerPoint du chef de service gestion de la relation client, M. Souaïbou Hamadoun Traoré, sur les fonctionnalités de cette ligne verte. Il a évoqué le dispositif du Centre d’appel dont la permanence est assurée par 5 personnes. Il est fait de sorte que, chacun d’eux peut recevoir 200 appels par jour. Ce qui donnera 1000 appels par jour. De même, à en croire Souaïb, l’opérationnalité de ce centre permettra à la CMSS de traiter à temps réel les dossiers des assurés ainsi que la production trimestrielle des rapports.

Diakalia M Dembélé

