Commerce : « Il n’y aura pas de rupture de stock durant le mois de ramadan et pas d’exonération sur les produits exportés… » Dixit Boukadary Doumbia, Directeur Général de la DGCC :

A moins d’une semaine du début du mois béni de Ramadan, la Direction Générale du Commerce de la Consommation et de la Concurrence DGCC a organisé sa traditionnelle rencontre annuelle avec la Presse, dénommée Café de Presse, c’était ce jeudi 16 Mars 2023 au siège du patronat malien. Au menu, la situation de l’approvisionnement du pays, l’organisation du circuit de distribution des produits de première nécessité, les efforts du Gouvernement et des acteurs économiques, dans le cadre de la stabilisation des prix des produits de première nécessité. Le Café de Presse du DGCC a été présidé par le Ministre de l’Industrie et du Commerce Monsieur Mahmoud OULD MOHAMED.

Cette seconde édition de Café de Presse, est de rassurer les consommateurs qu’il n’y aura pas de pénurie de denrées pendant le mois de Ramadan. Une occasion de partager avec les Hommes de Medias, les préoccupations du gouvernement en matière d’approvisionnement et des efforts consentis par les autorités pour atténuer l’inflation des prix des produits de consommation. Cette rencontre avec la Presse, faut-il le rappeler, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un vaste programme d’information et de communication de la DGCC, sous l’égide du département, dont l’un des segments a porté, en janvier dernier, sur l’organisation d’un atelier de formation sur le “circuit de distribution des ” produits de première nécessité, le guichet unique du commerce extérieur et les mesures de facilité des échanges», à l’intention des agents régionaux et subrégionaux de la Direction Générale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence de l’ensemble du pays.

Pour le Ministre de l’Industrie et du Commerce Monsieur Mahmoud OULD MOHAMED, ce café de presse témoigne à suffisance de la volonté de son département de l’Industrie et du Commerce, de mettre la communication au centre des initiatives visant à contribuer à la maitrise de la chaine d’approvisionnement du pays, notamment le circuit de distribution des produits de première nécessité, assainir le marché national, rendre loyale l’activité commerciale et défendre les intérêts des consommateurs.

De sa part le Directeur Général de la DGCC M Boukadary Doumbia dira qu’il est bon à reconnaitre les efforts de stabilisation durant le mois de ramadan par les autorités de transition il a été question du renforcement du dispositif de contrôle des prix du sucre, de l’huile alimentaire, de la farine boulangère et du pain fixes et plafonnés par arrêté du Ministre de l’Industrie et du Commerce; de la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale et la sensibilisation des acteurs du commerce pour le respect des textes encadrant leur activité.

« Il n’y aura pas de rupture de stock durant le mois de ramadan et pas d’exoration sur les produits exportés », martèle M Boukadary Doumbia, Directeur Général de la DGCC. Selon lui, il faudra comprendre qu’actuellement, aucun programme d’abandon des droits et taxes au cordon douanier n’est à l’ordre du jour au regard de l’état d’approvisionnement des marchés couvrant largement les besoins du mois de ramdam. Et en tout état de cause, le Ministre de Industrie et du Commerce n’est pas l’autorité compétente habilitée pour l’octroi des avantages fiscaux au cordon douanier.

Par rapport aux efforts de stabilisation des prix par la DGCC

Le sucre local est vendu à 28 000Fcfa le sac de 50kg et 600 Fcfa le Kg ; le sucre importé 30000 fcfa le sac de 50kg et 650 le Kg. Huile alimentaire locale 21000fcfa le bidon de 20 litres et 1050fcfa le litre. Farine de blé (carreau usine pour boulanger) 25000 Fcfa le sac de 50kg dont le pain de la miche de 250g est de 270fcfa et 125 g est de 135 FCFA. Aliment bétail à 10 000 Fcfa le sac de 50kg. Et le Ciment local est vendu à 105000Fcfa la tonne par rapport au ciment importé qui est 115 000fcfa la tonne.

A ce que nous sachions à la date d’aujourd’hui, l’usine de production du sucre N’Sukala a une prévision jusqu’en fin mars avec 46577 tonnes dont 39440 tonnes ont été produites et 33212 tonnes livrées. Quant à l’usine Sukala , une prévision de production de 30 300 tonnes prévues dont 16 702 déjà produites et 16310 livrées sur le marché malien .

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :