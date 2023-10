Commune de Sadiola : “Baraka Petroleum” et Semos-SA offrent 40 millions FCFA en espèces et en natures aux populations

La société Baraka Petroleum et son partenaire Semos-SA dotent la Commune de Sadiola de matériels sanitaires, de fournitures scolaires de 30 millions F CFA et d’un chèque de 10 millions F CFA.

La société Baraka Petroleum et son partenaire Semos-SA viennent de faire un don de près de 40 millions F CFA à la population de la Commune de Sadiola. Ce don est composé de matériels sanitaires pour les Cscom et de fournitures scolaires destinées aux écoles de la Commune de Sadiola d’une valeur de 30 millions F CFA et d’un chèque de 10 millions F CFA remis à la mairie de Sadiola. Ce geste entre dans le cadre du développement local.

“Ce don que nous venons de recevoir nous aidera à améliorer le plateau technique et la qualité de prise en charge des patients”, a dit Dr. Biétier Dembélé, médecin chef du CS-Réf de Kayes. Pour Balla Kéita, D-Cap de Kayes, la donation appuiera et permettra la bonne exécution des pratiques de classe et l’amélioration du cadre de travail des enseignants et des élèves. “Nous exprimons notre reconnaissance à la société La Baraka Petroleum et son partenaire Semos-SA”, a-t-il dit. Au nom des parents d’élèves, Yacouba Samaké a dit que les matériels amélioreront les études dans les écoles. “C’est aux parents d’élèves de mettre le paquet pour que les enfants montrent aux sociétés qu’ils sont conscients des tâches qui les attendent”, a-t-il déclaré. Au nom des femmes de Sadiola, Naïni Sakiliba a affirmé qu’elles sont contentes du don.

Youssouf Guindo, représentant de la société Baraka Petroleum, a fait savoir qu’au-delà de sa mission principale qui vise le bien-être social de tous les Maliens, la société Baraka Petroleum s’est imposée un certain niveau de responsabilité sociale qui l’a conduit à établir un programme RSC qui à toute la couche de la société malienne.

Mamadou Konta, préfet par intérim de Sadiola, s’est dit convaincu que le lot de fournitures scolaires et de matériels de santé renforcera les efforts de l’Etat et de la Commune de Sadiola dans le cadre de la fourniture de services de l’éducation et de la santé à Sadiola.

Siaka Doumbia

