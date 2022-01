La coordination des mouvements et des forces patriotiques de résistance (CMFER2) a débuté ce samedi à Bamako son premier congrès ordinaire consacré à la validation d’un nouveau manifeste et du règlement intérieur.

Le ton du congrès a été donné par le président du CMFER II, Ibrahim Abba Kontao, qui, à l’ouverture des travaux, a précisé que c’est un congrès de clarification et de validation de règlement intérieur. Avant de réitérer l’attachement du mouvement armé au processus de paix d’Alger dont il est signataire. Le manifeste qui est au centre des discussions de ces deux jours d’assises réaffirme l’attachement du CMFER2 à l’unité, la laïcité et le caractère républicain du Mali. Outre valeurs défendues par les membres du mouvement, la paix et la réconciliation, la quête de la tolérance, du dialogue, le vivre ensemble, l’esprit de discipline et de civisme au Mali.

Ce manifeste du CMFER II se fixe comme objectif de ‘’ contribuer à la défense des intérêts des communautés du nord et du centre, d’œuvrer à l’insertion des combattants dans le tissu du développement économique’’. Aussi, il exhorte à la mise en œuvre intelligente de l’accord pour la paix et la réconciliation, de collaborer avec les autorités nationales à la défense de leur terroir, au désarmement, à la démobilisation et la réinsertion des combattants tel que prévu dans l’accord. En plus de cette confession de foi en faveur de l’unité du Mali, les congressistes vont valider un nouveau réglement intérieur relatif à l’organisation, le mode de fonctionnement, les conditions d’adhésion, les futures orientations du mouvement…

Les participants venus de Mopti, Gao et de Bamako ont été exhortés par le représentant d’IR-Ganda lors des travaux d’ouverture à se ressaisir pour participer à la restauration de la paix. Il a cité des exemples d’affrontements entre autres groupes armés qui tarde à un retour de la sécurité.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

