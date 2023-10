Conseil national de Transition : Bandiagara,l’Honorable Malick DIAW soulage 200 familles nécessiteuses.

Poursuivant son élan de solidarité en faveur des couches défavorisées en ce mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, le Président du Conseil national de Transition a offert ce vendredi 27 octobre 2023, des dons en vivres à 200 personnes démunies de la Région de Bandiagara.

La cérémonie officielle de remise de ces vivres s’est déroulée au Gouvernorat de la Région de Bandiagara. Outre la délégation du CNT conduite par le 4ème Vice-président du CNT, l’Honorable Hamèye Founé Mahalmadane, cette cérémonie a enregistré la présence du Conseiller Administratif et Juridique du Gouverneur de Bandiagara et de plusieurs autorités administratives de la Région. Les bénéficiaires constitués de personnes déplacées interne, des personnes âgées, de femmes seules chargées de familles, de personnes vivant avec un handicap ont adressé leurs chaleureux remerciements à l’Honorable Malick Diaw qui a pensé en ces moments difficiles aux personnes nécessiteuses de la Région. Cette donation de 10 tonnes respectivement de mil, de sucre, de pâtes alimentaires et de 1000 litres d’huile confirme une fois de plus, la volonté des plus hautes autorités de notre pays de lutter, en tout temps et en tout lieu, contre toutes les formes d’exclusion ou de marginalisation. Par cet élan de cœur, le Président Diaw vient de prouver à suffisance que toutes les communautés ont droit à la solidarité agissante. Les multiples bénéficiaires de la cité légendaire de Nakabanou Tembely ont chaleureusement apprécié ce geste hautement humanitaire et ont salué la magnanimité du Président du Conseil national de Transition.

Il faut souligner que cette donation fait suite à celles des régions de Tombouctou, Gao ainsi que des structures de prise en charge des enfants à Bamako et à Sanankoroba.

La Direction de la Communication

Commentaires via Facebook :