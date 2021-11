Cour d’assises spéciale : Perpétuité pour un enfant soldat

Âgé de 19 ans au moment de son arrestation, Ahma Mahamadou est accusé d’appartenance à un groupe terroriste et de détention illégale d’arme de guerre. Il a été condamné à l’audience du mardi 26 octobre, à la prison à vie et au payement de 10 millions de F CFA d’amende.

Ahma Mahamadou est né vers 2001. A l’issue d’une opération de reconnaissance des zones dans les environs de la localité d’Amalaoulaou, région de Gao, les éléments de la force Barkhane procédaient à sa capture le 29 avril 2020. Il est remis aux autorités maliennes le 7 mai 2020. Lors de sa capture, il était en possession d’effets militaires composés de talkie-walkie, des chaussures de combat, d’une arme de guerre de types AK47 six chargeurs AK47, 178 cartouches. À la barre pour sa défense, il dit être un membre de la milice songhaï « Ganda- Izo » qui a pour idéologie le nationalisme malien, formé en 2009 ayant pour objectif de maintenir l’unité du territoire du Mali. Il reconnaît être en possession d’armes de guerre mais avec aucune appartenance à un groupe terroriste. « J’étais allé chercher mon bétail volé, armé. Je le reconnais mais pour ma sécurité. Mon père m’a acheté cette arme pour notre sécurité et celle du bétail. Nos bétails sont volés à chaque fois sans trace dans notre secteur. Il n’y a nulle part où aller se plaindre, chacun est responsable de sa sécurité. Quant aux autres effets, on le trouve facilement dans les coins, mais je n’en possède pas». Appuyé par Me Abdoul Somboro qui base sa plaidoirie sur la défaillance sécuritaire de l’Etat. « Dans un pays où l’État a failli à son devoir, le port d’armes devient une obligation pour sa survie», dit-il. L’avocat de l’inculpé ajoute que « la zone n’est pas sous le contrôle de l’armée malienne, mais de ces bandits armés. Ne nous arrêtons pas aux arrêts, mais plutôt aux faits ». Ahma Mahamadou dit être membre de la milice songhaï « Ganda-Izo » mais sans preuve, et aucune intervention de ladite organisation n’a eu lieu pour sa cause.

Le président de la Cour, Soulé Kassé a tenu à dire que ces faits sont punis par les articles 6, 7, 13 de la loi n°08-028 du 23 juillet 2008. Après délibération, Ahma Mahamadou a été condamné à la prison à vie et soumis au payement de 10 millions de F CFA d’amende plus 2 millions à la partie civile.

Aboubacar Sidiki Diarra

(stagiaire)

