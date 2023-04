Décédé dans le crash d’un hélicoptère : Le lieutenant d’aviation Mamadou Fofana inhumé avec tous les honneurs

Les cérémonies militaires et religieuses des obsèques de feu lieutenant d’aviation Mamadou Fofana, se sont déroulées le lundi 24 avril 2023 à la place d’armes de la Base 100 de l’Armée de l’air, en présence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, de plusieurs autorités militaires et civiles et des proches du défunt.

Le lieutenant d’aviation Mamadou Fofana et ses deux compagnons ont trouvé la mort, le samedi 22 avril 2023 suite au crash de leur hélicoptère, de retour d’une mission d’assistance et de secours à des frères d’armes et aux populations civiles. L’incident s’est produit au quartier de Missabougou en Commune VI du District de Bamako.

Né vers 1992 à Samanko, le lieutenant Mamadou Fofana a été incorporé le 19 juin 2013 comme engagé volontaire dans l’Armée, après l’obtention d’un diplôme à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Il a fait plusieurs formations avant d’être remarqué pour son sérieux et sa compétence. Ces qualités lui ont valu sa mise à disposition de l’Armée de l’air à la demande de son chef d’état-major.

Rappelons que les trois membres de l’équipage de l’hélicoptère se sont illustrés par leur professionnalisme et leur don de soi.

Les familles des deux autres disparus ont fait leurs obsèques en toute discrétion.

