Un groupe de référence de 35 personnalités essentiellement hommes venant de divers horizons acquis à la masculinité positive a été mise sur place le jeudi 30 juin au Centre international de conférences de Bamako. C’était à l’issue de la conférence débats sur la Masculinité positive organisée par le Réseau des femmes leaders africaine du Mali (AWLN/Mali) dans le cadre des activités de la semaine de l’intégration africaine

Présidée par le ministère de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille représenté par le conseiller chargé des affaires juridiques, Issa Berthé, la conférence de haut niveau a enregistré la présence d’éminente personnalités. On pouvait noter la présence au présidium à côté de la secrétaire administrative du comité de pilotage de AWLN/Mali, Me Soyata Maïga, la représentante du ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine et le représentant du représentant-résident de l’ONU-Femmes au Mali, Arsène Assandé.

De nombreuses associations, ONG de défense des droits des femmes ont pris à part la rencontre. La conférence débats a été marquée par les interventions de l’ancienne ministre de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Oumou Bah, et Me Soyata Maïga ancienne rapporteur spéciale sur les droits de la femme en Afrique.

Elles ont tour à tour expliqué la vision, l’historique et les objectifs de la masculinité positive. Un concept où les hommes s’engagent pour les femmes ne constituant pas d’obstacles à leur épanouissement et leur bien-être. Le clou de la conférence a été la constitution d’un Groupe de référence acquis à la masculinité positive (GRAMP) dont les membres ont reçu chacun une attestation de reconnaissance pour leur engagement pour la cause de la promotion de la femme.

Dans ce lot, on retrouve des ministres en activité à l’image du ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine Mossa Ag Attaher, le ministre de la Communication de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration Alhmadou Ag Ilyène, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.

D’anciens ministres comme Me Demba Traoré, Pr. Doulaye Konaté font également partie du lot tout comme les membres du CNT Hamidou Traoré, Hamèye Founé Mahalmadane et des élus communaux Abdallah Yattara de la Commune IV. L’ancien président de la Cour suprême Nouhoum Tapily, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Mali, Ousmane Bouba Traoré, le représentant-résident du NDI au Mali Badié Hima, le magistrat Moussa Guindo ont aussi leurs noms dans le Groupe de référence.

S’y ajoutent des hommes de médias dont le président de la Maison de la presse Bandiougou Danté, El Hadj Alou Badara Haïdara Directeur de publication du journal Aujourd’hui Mali et Issa Kaba Sidibé du Groupe Renouveau. Sans oublier des religieux, l’imam Fousseyni Doumbia et le Pasteur Yacouba Diallo et Dr Badra Alou Wade. Aussi une attestation spéciale a été décernée à Mme Haïdara Aïchata Cissé dite Chato du CNT, aussi membre de AWLN Mali pour son engagement pour le combat des femmes.

Pour Me Soyata Maïga, le choix des membres de ce groupe de référence n’est pas fortuit. Elle a rappelé qu’ils ont été identifiés sur la base de témoignages de leur expertise, de leur clairvoyance, de leur disponibilité à accompagner et à renforcer les initiatives des ONG et associations féminines du Mali dans l’élaboration et dans la mise en œuvre de leurs programmes dans les divers domaines de leurs activités.

Notamment dans les domaines de la paix et sécurité, la lutte contre les violences basées sur le genre, l’assistance juridique gratuite devant les cours et tribunaux, l’appui aux réformes sur le droit de la famille, l’appui aux réformes tendant à renforcer la protection pénale des femmes et des filles. “Chacun de vous dans son domaine d’activités à un parcours élogieux et se reconnaît dans ce qui vous caractérise c’est à dire l’engagement libre, volontaire et déterminé”, a justifié Me Soyata Maïga.

Du représentant de la ministre en charge de la Promotion de la femme à celui des Maliens de l’extérieur, de l’intégration africaine et de ONU-femmes tous ont apprécié cette démarche de AWLN-Mali et lui ont renouvelé leur soutien pour son combat pour la cause des femmes.

Notons qu’AWLN-Mali à travers ce groupe de référence entend créer un vivier de personnalité d’hommes de divers domaine acquis à la masculinité positive.

Kassoum Théra

