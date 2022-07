Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité qui œuvrent, nuit et jour, pour assurer notre quiétude et notre sécurité.

Cette déclaration a été faite, hier au Mémorial Modibo Keïta, par les membres du comité stratégique du M5-RFP lors d’un point de presse. C’était en présence des militants et sympathisants du Mouvement.

Dans une déclaration lue par Souleymane Koné, le M5-RFP salue, de prime à bord, les actions des hautes autorités de la Transition qui ont abouti à la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité.

D’après le Mouvement, ces dernières assurent, fièrement, aujourd’hui, presque seules, la défense et la sécurité des populations et de leurs biens. Mais aussi, la préservation de la souveraineté et de l’intégrité du territoire national.

«C’est ainsi que les groupes armés terroristes sont poursuivis et neutralisés jusque dans leurs derniers retranchements », a félicité Souleymane Koné. Cependant, il a regretté la démultiplication des attaques terroristes d’une cruauté inouïe, ces derniers temps. Pour Souleymane Koné, ces attaques ne sont que «les derniers soubresauts du moribond».

«Face à ces menaces dont l’objectif assumé est la déstabilisation de notre pays, le M5-RFP s’étonne que certains de nos compatriotes en soient encore à des querelles politiciennes de bas étage», a-t-il déploré.

Pour les leaders du M5-RFP, la priorité absolue doit être la sauvegarde du Mali en tant que République laïque, démocratique et républicaine. Mais aussi de faire en sorte que notre nation soit forte et indépendante.

Ainsi, l’organisation invite tous les Maliens à une union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité pour poursuivre la marche de notre pays vers sa refondation et sa souveraineté retrouvée dans le concert des nations.

Au cours de cette rencontre, une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes civiles et militaires des attaques terroristes.

Commentaires via Facebook :