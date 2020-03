Convoqué par la section d’investigation judiciaire du camp I sur saisine du procureur de la République du Tribunal de grande instance de la commune V, l’audition de l’ancien président du haut conseil islamique, Imam Mahmoud Dicko, a été reporté sine die à la dernière minute.

–Maliweb.net- Selon des sources concordantes, le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tiébilé Dramé, accompagné d’autres membres du gouvernement, se sont rendus dans le domicile de l’imam Dicko sis dans le quartier de Badalabougou, ce mardi, avant l’heure de son audition par la justice, pour lui annoncer l’annulation de sa convocation. D’autres sources parlent d’un report sine die.

Il faut noter qu’avant 11 heures, le porte-parole de la coordination des mouvements, associations et sympathisants (CMAS), Issa Kaou Djim nous confiait au téléphone que « l’imam va répondre à la convocation à partir de 12 heures au Tribunal de première instance de la commune V du district de Bamako ».

Aussitôt l’heure et le lieu de la convocation confirmée, les partisans de l’imam Dicko ont largement relayé l’information sur les réseaux sociaux en se donnant rendez-vous devant le tribunal de la commune V.

En un laps de temps, des centaines de personnes se sont regroupées devant le tribunal scandant des éloges de leur mentor et ceux du Tout Puissant Allah. Quelques instants plus tard, l’Imam Mahmoud Dicko s’est rendu au tribunal à bord d’un véhicule 4×4 pour remercier ses fidèles partisans et leur a demandé de rentrer.

Très excitée, la foule a escorté le véhicule de l’imam du tribunal de la commune V jusqu’au Palais de la Culture de Bamako sous un soleil de plomb, où il s’est adressé à ses partisans. « Mon message était clair devant tout le monde le samedi dernier. Malgré, certains ont tenté de transformer le contenu mon message en donnant une autre interprétation. Ceux à qui mon message est adressé se reconnaissent. J’en appelle mes détracteurs à la retenue », a déclaré l’imam Dicko. A la foule qui l’accompagnait, l’Imam Dicko leur a prodigué des conseils de ne pas tomber dans le piège de leurs détracteurs en portant atteinte aux biens de la République. « Rentrer chez vous sans piller ni casser. Ce pays nous a été confié et nous allons tous partir en le laissant derrière nous », a-t-il conclu, en formulant des bénédictions et prières pour le Mali.

Le samedi dernier, lors d’un meeting tenu à Bamako, l’ancien président du Haut conseil avait sommé le gouvernement et les chefs terroristes Iyad Ag Ghaly et Amadou Koufa à trouver une solution aux problèmes qui sévissent présentement au pays avant le vendredi prochain. Passé ce délai, il a promis une grande mobilisation ce même vendredi à Bamako et à l’intérieur du Mali pour qu’afin « le peuple prend son destin en main. »

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

