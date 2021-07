Deuxième phase du RAVEC : une caravane de sensibilisation à l’intérieur du pays

Une caravane du ministère de l’Administration territoriale a sillonné plusieurs localités du Mali durant un mois. Une activité appuyée par l’Ambassade du royaume du Danemark à Bamako et le PNUD, en vue de sensibiliser les nouveaux majeurs et les non-inscrits sur le fichier du Recensement administratif à vocation d’Etat civil (Ravec).

« Je suis jeune, je m’enrôle ». Tel était l’un des messages visibles sur les camions mobiles sonorisés qui ont parcouru les Mali du 1er au 30 juin 2021 pour sensibiliser les nouveaux majeurs et les non- inscrits à s’inscrire pour la deuxième phase du Ravec. La première phase de l’opération a couvert les deux rives du district de Bamako, Bougouni et environs avant de continuer sur Kati, Kita et les localités environnantes.

Après ces localités, cap sur d’autres notamment Ségou, Koulikoro, Kayes et Sikasso. Chaque étape a été marquée par diverses activités de Communication pour la sensibilisation comprenant jeux concours, des émissions radios, et des dons de t- shorts et casquettes.

Mamadou TOGOLA

