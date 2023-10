Dignitaires traditionnels : Grande rentrée prévue 9 et 10 novembre prochain

Concomitamment à la Journée nationale des légitimités traditionnelles au Mali, tous les 11 novembre, la grande rentrée des mêmes dignitaires mais de toute l’Afrique, est prévue au Mali les 9 et 10 novembre 2023. L’annonce a été faite ce week-end lors d’une conférence de presse animée par Maye Niaré, président de “Afri’change” et de la commission d’organisation de l’événement.

Au Mali, le 11 novembre est dédié aux légitimités traditionnelles à savoir nos chefferies et dignitaires traditionnels, selon Maye Niaré. A la même occasion, deux jours avant, à savoir, le 9 et le 10 novembre, le Mali abritera la plus grande rencontre des dignitaires africains sous la coupe de la “Grande rentrée des dignitaires traditionnels d’Afrique (G-Trad2023).

Ils seront au moins 1000 participants qui viendront de toutes les contrées d’Afrique et du monde entier pour cette grande rentrée. Des invitations sont déjà envoyées et certains dignitaires ont déjà donné leur aval, parmi lesquels, le Roi Zulu d’Afrique du Sud.

Cette initiative rejoint les autres actions panafricanistes déjà posées au Mali, selon l’organisatrice principale, Maye Niaré, afin de libérer davantage l’Afrique. “Le Mali est devenu aujourd’hui l’épicentre de la résistance africaine. Et dans ce sens nous devons nous réunir pour pouvoir sortir de ces deux jours de rencontre et d’échanges, une puissance sociale qui permettra de soutenir les actions et la vision du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta”, a avancé Maye Niaré pour le justifier le choix du Mali pour la G-Trade 2023 et les activités prévues lors de l’événement.

A en croire Maye Niaré, les institutions qui nous représentent aujourd’hui, telles que la Cédéao et autres, ne répondent plus à nos aspirations africaines. A ses dires, il faut mettre en place une puissance civile des dignitaires pour venir combler le vide que laissent les institutions modernes. “Il faut des réflexions endogènes pour des solutions endogènes à nos problèmes endogènes”, a-t-elle prôné. Il s’agit, pour Maye Niaré, de permettre aux dignitaires d’Afrique, des chefferies coutumières, des royautés et autres d’avoir leurs places et opinions dans la gestion de la chose publique, politique.

Maye Niaré n’est pas seule dans l’organisation de la G-Trade2023. Elle est accompagnée par le ministère de la Culture au Mali et la famille Niaré de Bamako, respectivement représentés à la conférence par le chargé de mission Amadou Diabaté et Yaya Diamoussa Niaré conseiller du patriarche des Niaré. Sans oublier Sa Majesté Guide Bamba El hadj Mohamed, chef suprême des Royaumes unis d’Afrique intronisés, selon lui-même, en août dernier. La rencontre sera placée sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président de la Transition au Mali.

Koureichy Cissé

