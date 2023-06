L’association pour le relèvement du taux de participation aux élections (AMRTPE), dans le cadre du lancement officiel de son ‘Projet d’Appui au renforcement des capacités des réseaux citoyens’, a animé le 31 mai 2023 à la Faculté des sciences administratives et politiques (FSAP) un atelier portant sur le Projet de nouvelle Constitution. Cette activité s’inscrit en droite ligne des missions de l’AMRTE dont l’objectif est de relever le taux de participations lors des différentes élections.

Cet atelier présidé par le Conseiller technique du ministère de la Refondation de l’Etat, a enregistré la présence du représentant de la Minusma, celle du représentant du ministère en charge des Reformes de l’Etat en plus du Doyen de la Faculté des sciences administratives et politiques. Son objectif est à contribuer au renforcement des capacités des réseaux citoyens de l’ensemble des composantes de la société sur les enjeux des réformes et le processus électoral en vue de favoriser leur participation responsable à tous les niveaux du processus électoral et du processus des réformes institutionnelles et électorale engagés au Mali, a fait savoir le président de l’AMRTPE, M. Bissidi Coulibaly. Et actualité étant , l’atelier a été consacré à la dissémination du Projet de nouvelle Constitution pour ainsi amener les étudiants à mieux comprendre le contenu proposé pour nouvelle loi fondamentale, et les faire prendre conscience de l’importance de leur participation au processus électoral.

Le Doyen de la faculté, Ckeick HamalaTouré, saluant la bonne santé des relations entre l’AMRTPE et la FSAP, dira que compte tenu de l’évolution sociale de la population et ses corolaires, il est important voire nécessaire de doter le pays d’une nouvelle Constitution qui tiendra compte de l’ensemble de changements et aspirations des citoyens. Pour le doyen de la FSAP et le représentant de la Minusma, M. Chabi Mama, l’ AMPRTPE, ne pouvait avoir meilleure cible que les jeunes pour l’animation de cette session. Car, non seulement ils constituent une grande partie de la population et également symbolisent l’avenir, un avenir qui sera régenté par la nouvelle Constitution. Aussi, au nom de la Minusma, M. Chabi Mama a réaffirmé à l’ AMPRTPE leur accompagnement et soutien pour de similaire initiative qui va en faveur du développement et la consolidation de la démocratie au Mali. Par ailleurs, le président Bissidi Coulibaly assure que d’autres rencontres de partage suivront pour la dissémination du Projet de nouvelle Constitution et celle de la Loi Electorale N°2022-019 du 24 juin . Ces rencontres vont toucher toutes les composantes de la société (femmes, jeunes, déplacées internes, hommes, personnes en situation d’ handicap) ceci sur l’ensemble du territoire, selon M. Coulibaly.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

