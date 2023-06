Le chef et doyen du département journalisme et communication de l’Ucao-UUBA se dit fier d’un devoir accompli après la graduation de 42 journalistes et communicants cette année. Le pari a été réussi, dit-il.

Pour l’Abbé, le pari est gagné. « Nous avons fait le pari à ce qu’en 2 ans, les jeunes comme ils peuvent en témoigner, puissent faire de la communication et du journalisme. Le pari est gagné puisqu’il y a ce diplôme-là qui atteste qu’ils ont suivi tout le cursus selon les exigences académiques. Nous ne pouvons que leur souhaiter un bon vent.

En pratique, en communication, ils peuvent rédiger des stratégies de communication. En événementiel, ils peuvent travailler dans une agence. En matière de journalisme, ils savent faire le montage, ils savent cadrer. Ils savent rédiger un article avec les éléments essentiels (un titre, un chapeau, un corps et une bonne chute. En radio aussi ils peuvent faire un magazine et puis même faire un microgramme, un reportage radio et ils peuvent commenter l’actualité. Ils sont armés pour ça.

Ils sont polyvalents. C’est un peu le présage médiatique aujourd’hui vu l’intensité des réseaux sociaux, vu aussi la diversité des demandes, nous les armons à tous ces éléments-là. Je leur conseille de ne pas oublier ce qui a été appris durement à l’école. De rester courageux et puis bon il faut affronter le monde du travail ».

