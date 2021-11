Le Sociologue, Dr. Moussa Coulibaly estime, que le report des Assises nationales de la Refondation, est une décision très sage et vient renseigner davantage sur la détermination des militaires à donner le maximum de chances de réussite à la refondation tant souhaitée. « C’est la preuve que les militaires s’affranchissent de toute influence », dit-il.

Selon Dr. Moussa Coulibaly, le fait de décaler les assises pour une concertation élargie à l’ensemble de la classe politique est salutaire dans le contexte actuel. A ses yeux, refonder suppose qu’il faut poser les jalons d’un renouveau pour lequel il faut rassembler toutes les forces vives de la nation. « Donc, ce report est l’occasion pour le gouvernement de rectifier le tir et de réinstaurer un climat de confiance », dit-il. Cependant, notre Sociologue reconnait, toutefois que le torchon brûle à certains niveaux sensibles de la chaîne de communication entre acteurs politiques et gouvernants. « Ce dont il faut se méfier à l’heure actuelle est l’orgueil qui n’a plus sa place, au regard de la situation de la sécurité dans notre pays et surtout de la situation d’isolement systématique dont le pays est la cible », préconise-t-il. Pour lui, toutes les parties doivent réciproquement se considérer comme une partie de la solution, en jouant franc jeu les unes avec les autres. « Les colonels à mon avis viennent d’envoyer un message fort à la classe politique en la renvoyant à ses responsabilités en s’affranchissant de toute influence », souligne-t-il.

Devant l’insécurité grandissante et les menaces de sanctions de nos partenaires, Dr. Coulibaly estime qu’il est important de donner de la hauteur au débat national en allant à l’essentiel. A l’entendre, l’attitude de l’actuelle classe politique face aux défis de l’heure va être déterminante en termes de mobilisation des électeurs pour les échéances à venir. Il salue à cet effet, les dernières concertations du Président de la Transition avec la classe politique, tout en étant convaincu que ce report permettra de réunir toutes les forces vives de la nation. « Il faut élargir le comité d’organisation à l’expertise reconnue d’hommes et de femmes capables d’assurer “une cure de jouvence « aux recettes habituelles qui ont un air déjà vues », a-t-il conclu.

Ibrahima Ndiaye

