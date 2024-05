Droits des personnes handicapées en Afrique : “Il faut les intégrer »

La conseillère spéciale des Etats-Unis pour les droits internationaux des personnes handicapées, Sara Minkara a, lors d’un point de presse numérique organisé le 2 mai 2024, par le Hub régional des médias pour l’Afrique du département d’État américain, souligné l’importance de voir les personnes handicapées non seulement comme des bénéficiaires de soins, mais comme des contributeurs actifs à la société. Elle a estimé nécessaire de changer la perception des personnes handicapées pour passer de la dépendance à l’intégration pleine et entière dans les systèmes économiques et sociaux.

Dans ce point de presse, Sara Minkara a discuté de son engagement récent en Afrique, notamment au Kenya, où elle a participé au Sommet des affaires de la Chambre de commerce américaine à Nairobi. L’objectif était de renforcer l’inclusion des personnes handicapées dans l’entrepreneuriat et les systèmes économiques en intégrant leurs droits dans les partenariats commerciaux.

“C’est en éliminant les barrières et en rendant la société accessible que les personnes handicapées peuvent y contribuer pleinement”, a déclaré Minkara. Elle a ajouté : “Nous voulons arriver au point où nous sommes considérés comme des utilisateurs des systèmes, comme des contributeurs”.

Au Kenya, Minkara a également collaboré avec la société civile et les représentants gouvernementaux sur des projets de loi et des initiatives visant à améliorer l’inclusion. Ce voyage marquait sa troisième visite en Afrique dans son rôle actuel, ayant précédemment travaillé au Nigeria et au Mozambique.

L’engagement des Etats-Unis à utiliser leur expérience pour promouvoir les droits des personnes handicapées en Afrique a été une question clé lors du point de presse. Minkara a répondu qu’il est crucial d’adapter les stratégies d’inclusion aux contextes culturels locaux tout en s’appuyant sur les leçons apprises aux Etats-Unis et ailleurs. “Nous devons garantir que les initiatives soient conçues à travers la communauté et adaptées à la culture et au contexte locaux”, a-t-elle expliqué.

Concernant les technologies d’assistance, Minkara a partagé son expérience personnelle en utilisant le logiciel de lecture d’écran JAWS, qui lui permet d’accéder à son ordinateur. Elle a insisté sur l’importance de rendre les technologies et les sites web accessibles pour que les technologies d’assistance soient effectivement utiles.

In fine, Minkara a appelé à une participation accrue des médias et de tous les secteurs pour promouvoir l’innovation technologique pour les personnes handicapées et discuter de la transformation économique nécessaire pour une société plus inclusive. Elle a souligné que lorsque des systèmes sont accessibles aux personnes handicapées, cela bénéficie à toute la société.

Ibrahima Ndiaye

