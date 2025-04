Economie : La Sonatam fête ses 60 ans cette année

La société nationale des tabacs et allumettes du Mali (Sonatam) créée en 1965 célèbrera cette année ses 60 ans d’existence, une opportunité idoine de jeter un regard rétrospectif sur la contribution de cette société dans l’essor de l’économie nationale et surtout son engagement dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Si la contribution à l’économie se compte à des dizaines de milliards, la Sonatam accorde aussi une importance particulière aux respects des questions environnementales. Pour cela elle a toujours intégré les meilleures politiques innovantes en la matière pour préserver un environnement sain minimisant l’impact de ses activités sur l’environnement. Toute chose qui lui a valu les certifications ISO14001 et ISO 9001 en 2015 réaffirmées en 2018 et 2024.

En matière de santé et de sécurité, des mesures standards sont aussi en vigueur dans toutes les agences de la Sonatam notamment les sept règles internes de sécurité routière appelées « Drive Safe ». La politique proactive de déclaration d’incidents « Near Miss » et les règles spécifiques de travail en hauteur, les visites médicales régulières pour tous les employés ne sont pas également en reste au sein de cette boite. En tout cas cet anniversaire sera l’occasion de rappeler l’ancrage de cette société au sein de l’économie malienne surtout son impact social et environnemental.

K THERA

