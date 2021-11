Les 158 étudiants de la promotion feu Mamadou B. Keita de l’Ecosup Alternance sont, depuis le samedi 13 novembre 2021, sur le marché de l’emploi. Le Directeur général Adjoint de l’établissement a invité ces étudiants à s’armer de courage et de pugnacité afin de relever les énormes défis du moment. C’était le samedi 13 novembre 2021 au Musée Muso Kunda de Korofina lors de leur cérémonie de baptême, devant une pléiade d’invités, dont les anciens ministres Mamadou Frankaly Keita et Maouloud Ben Kattra, ainsi que les professeurs et les étudiants, sans oublier le représentant du parrain Cherif Ousmane Madani Haïdara.

Le Directeur général adjoint de l’Ecosup Alternance, Aboubacar S. Keita, a entamé ses propos en rendant un vibrant hommage au corps professoral de l’Ecosup pour la qualité de l’enseignement dispensé qui, selon lui, a permis de mettre à la disposition du Mali des futurs cadres compétents dans plusieurs domaines. Il a fait savoir que depuis la création de l’ecosup, l’université a fait de la promotion de l’excellence son cheval de bataille et continue de former avec cette conviction. Par ailleurs, il a invité les étudiants de la promotion feu Mamadou B. Keita à mettre tout en œuvre afin de marcher sur les traces de ce dernier qui a consacré sa vie à servir le Mali. Le porte-parole de la promotion a salué la bravoure des étudiants et la qualité des enseignants qui n’ont ménagé aucun effort en leur inculquant les connaissances qui leur serviront de guide dans la vie professionnelle. « Nous sommes conscients du défi qui nous attend et sommes prêts à le relever », a-t-il affirmé. Quand aux anciens ministres Mamadou Frankaly Keita et Maouloud Ben Kattra, ils ont étalé les immenses qualités de feu Mamadou B. Keita et ont distillé des sages conseils aux 158 étudiants de la promotion, tout en les exhortant à s’armer de courage et de pugnacité afin de relever les énormes défis du moment. La remise des diplômes aux étudiants a mis fin à la cérémonie.

Moussa Samba Diallo

