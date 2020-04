1 sac de riz, 1 sac de mil, 1 sac de sucre et 1 bidon d’huile de 20 litres pour chaque famille bénéficiaire

557 sacs de riz, 611 sacs de mil, 300 sacs de sucre et 100 bidons d’huile de 20 litres pour un montant total de 30 millions de Fcfa. Ces dons offerts par l’ancien capitaine des Aigles du Mali, Seydou Kéïta dit Seydoublen, ont été distribués gratuitement à 600 familles démunies issues de différents quartiers du district de Bamako. Et chaque famille bénéficiaire a reçu 1 sac de riz, 1 sac de mil, 1 sac de sucre et 1 bidon d’huile de 20 litres. A travers ce geste, l’ancien joueur du FC Barcelone et de Séville veut tout simplement soulager ces familles en cette période très difficile et surtout à l’approche du mois de ramadan à débuter dans quelques jours seulement. Raison pour laquelle, les bénéficiaires ont salué ce geste, avant d’adresser leurs sincères remerciements au donateur.

Aujourd’hui, la lutte contre la pandémie du Coronavirus est devenue une affaire de tous. Puisque le gouvernement seul ne tiendra pas. D’où l’élan de solidarité lancé pour faire face à cette pandémie qui a déjà fait des morts au Mali et beaucoup de cas positifs.

L’ancien capitaine des Aigles du Mali, Seydou Kéïta dit Seydoublen, vient de répondre favorablement à travers un important don de vivres. Il s’agit de 557 sacs de riz, 611 sacs de mil et 300 sacs de sucre. Sans oublier 100 bidons d’huile de 20 litres chacun.

Et chaque bénéficiaire a eu 1 sac de riz, 1 sac de mil, 1 sac de sucre et 1 bidon d’huile de 20 litres. A travers ce don, il s’agit pour Seydou Kéïta de soulager ces familles surtout à la vieille du mois de Ramadan.

D’une valeur de 30 millions de Fcfa, ce don a été distribué à 600 familles démunies à travers le district de Bamako. Parmi les bénéficiaires figurent des anciens sportifs qui ont fait la fierté du football malien, notamment Modibo 10, Kader Guèye, Yacouba Traoré dit Yaba, Mamadou Diakité dit Lélé, Sory Kourouma, Seydou Guatigui…Sans oublier l’épouse de feu Dramane Traoré dit Faras et l’épouse de feu notre confrère Souleymane Sangho. Certains journalistes ou animateurs de radio qui se trouvent en difficulté aujourd’hui n’ont pas été oubliés.

Domiciliée à Faladié Socoura, la veuve Konaté Aminata Diarra, mère de 11 enfants dont trois maternités de jumeaux était très heureuse d’être parmi les bénéficiaires. “Je tiens personnellement à remercier Seydou Kéïta pour avoir pensé à nous les pauvres en cette période très difficile. Moi, c’est ma première fois que quelqu’un me fait ce genre de geste depuis que nous sommes venus à Bamako. C’est pour dire à Seydou mille fois merci” dira-t-elle.

Les anciens sportifs, notamment Modibo 10, Yacouba Traoré dit Yaba, Kader Guèye ou encore Lélé n’en croyaient pas leurs yeux. “Sincèrement, nous remercions Seydou Kéïta pour ce geste à notre endroit. Souvent, nous sommes oubliés. C’est très rare de voir ce genre de don venant d’un ancien joueur qui a vraiment mouillé le maillot du Mali. Penser à nous les anciens sportifs, cela nous réconforte, surtout en ces moments difficiles du pays, avec le Coronavirus. Vraiment, merci Seydou. Que le Bon Dieu vous bénisse !”, nous a confié l’un des anciens joueurs.

Le donateur Seydou Kéïta qui se trouve actuellement à Barcelone, en Espagne, estime qu’il s’agit d’accompagner le gouvernement dans le cadre des mesures sociales prises pour faire face au Covid 19. “Nous avons décidé de faire ce don parce que nous savons que c’est très difficile aujourd’hui de vivre face à cette pandémie du Coronavirus qui continue de faire des dégâts. Etant en Espagne, on sait comment ça se passe partout à travers le monde. Il s’agit pour nous donc d’accompagner les mesures sociales urgentes du gouvernement face à cette situation. Puisque le gouvernement seul ne peut pas faire face à tous ces problèmes”, précise le donateur depuis Barcelone.

Notons que l’ancien joueur du FC Barcelone, de Séville, de Valence, de l’AS Roma est dans l’humanitaire depuis plusieurs années. Une manière pour lui d’apporter sa contribution aux couches les plus démunies à travers des dons.

En tout cas, cette donation de Seydou Kéïta a été fortement appréciée par beaucoup de personnes.

Rappelons qu’en 2019, Seydou Kéïta a fait un important don aux déplacés installés au Centre Mabilé. Il s’agit de 75 sacs de mil, 55 sacs de riz, 46 cartons de spaghetti et 25 bidons d’huile. Un geste que le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Hamadou Konaté, avait fortement salué.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :