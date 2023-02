Faible participation a l’opération de mise a jour des données NINA : Les avertissements du ministre

Dans le cadre de la production de la carte nationale biométrique sécurisée, le ministre de la sécurité et de la protection civile a procédé depuis le 09 janvier dernier au lancement de l’opération de mise à jour des données de NINA à travers un site internet et dans d’autres points spécifiques. Malgré les différentes sensibilisations et mobilisation des autorités au tour du sujet, la participation des compatriotes n’a pas été à la hauteur des attentes du ministre.

En effet, pour la production de la carte nationale d’identité biométrique Sécurisée, et pour permettre aux Maliens de l’intérieur d’authentifier et de vérifier leurs données biométriques, le ministère de la sécurité et de la protection civile avait lancé un site internet sécurisé dont l’adresse est : www.jevalidemonnina.ml.

Aussi, des points spécifiques ont été installés dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les centres principaux d’Etat civil, les Préfectures et les Missions diplomatiques et consulaires, afin que les citoyens puissent faire la mise à jour de leurs données respectives.

A cet effet, des spots publicitaires ont été élaborés et diffusés, en français et en bamanakan, à travers les canaux officiels de diffusion, pour mieux éclairer les concitoyens.

Cependant, « il a été constaté depuis le lancement de l’opération le 09 janvier dernier, un faible niveau de mobilisation de nos compatriotes malgré la grande campagne de communication faite autour du sujet », regrette le ministre dans son communiqué.

Le Ministre de la sécurité et de la protection civile rappelle : « l’opération se poursuivra jusqu’au 31 mars 2023, et que passé ce délai, au regard des contraintes liées au respect du chronogramme de production et de remise de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée, il sera procédé, systématiquement, à l’impression de ladite carte à partir des données déjà existantes du RAVEC », dans le même communiqué.

La première mise à disposition de cette carte nationale d’Identité Biométrique Sécurisée étant gratuite pour tous, le Ministre en appelle à une mobilisation générale avant la date butoir du 31 mars 2023, car tout renouvellement de la Carte sera payant.

Par ailleurs, la carte biométrique nationale remplacera la carte NINA et jouera le rôle de carte d’identité nationale, de carte d’électeur et de carte de voyage dans l’espace CEDEAO. C’est ce qui a été adopté à l’issue de la session du conseil des ministres du 12 octobre 2022 sur le rapport du ministre de la Sécurité et de la protection civile.

Le projet de décret adopté institue la carte nationale d’identité biométrique sécurisée en vue de promouvoir la mobilité intra régionale, d’offrir un titre sécurisé permettant de lutter contre les trafics et migrations irrégulières et de répondre aux enjeux de la lutte contre le terrorisme. Cette adoption fait suite à une décision prise lors de la session du conseil des ministres du 06 avril 2022 concernant la mise en œuvre du projet de fourniture d’un système informatisé de production de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée pour une durée de 5 ans renouvelable.

Il faut noter que, la carte d’identité biométrique est une pièce d’identité sécurisée instituée par les autorités communautaires en vue d’assurer la libre circulation des populations dans le nouveau contexte sécuritaire que connaissent les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest.

Oumar Sawadogo

Commentaires via Facebook :