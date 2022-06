Officiellement créée au Mali en avril 2008, la Fédération Léo Lagrange a tenu, ce jeudi 9 juin 2022, au Mémorial Modibo Keita, sa troisième assemblée générale. A l’issue des travaux, un nouveau bureau a pris fonction. Il s’agit du bureau dirigé par Mohamed Lamine Cissé.

Célébration de la journée de l’enfant africain à Magnambougou ; organisation de la journée internationale des droits des consommateurs ; formation en gestion coopérative des femmes de Tireli (Bandiagara) ; distribution de kits de lavage de mains au savon dans la commune de Safo (Koulikoro)… Ce sont entre autres activités présentées dans le rapport bilan 2019-2021, par l’équipe sortante.

« Pendant cette période, la Fédération Léo Lagrange Mali a fait face à d’énormes défis socio-sanitaires et sécuritaires », a indiqué Mme Sylla Fatoumata Cissé, présidente par intérim. Aussi, le décès du président en exercice Gaoussou Traoré a négativement impacté sur la vie de la fédération. Une minute de silence et des hommages ont été rendus à l’illustre disparu, salué par tous comme un « homme dévoué et un travailleur infatigable ».

La démission du bureau intérimaire a entraîné l’élection d’un nouveau bureau de huit (08) membres, dirigé par Mohamed Lamine Cissé. « Il s’agit d’un mandat de 4 ans, que nous plaçons sous le signe du développement », a assuré le nouveau président élu. « Nos populations souffrent et nous devons intervenir dans plus de communes à travers le pays », a conclu Mohamed Lamine Cissé. A l’unanimité, la présidente intérimaire et ancienne vice-présidente, Mme Sylla Fatoumata Cissé, a été désignée Présidente d’honneur de la fédération.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

