Félicitée Diarra, la jeune Maire de San : Un leadership à encourager !

Mme Félicitée Diarra est la Maire de la Commune urbaine de San. A 32 ans, elle est la plus jeune femme maire du Mali et la première femme à accéder à la tête de la mairie à San. Titulaire d’une licence en physique appliquée et d’un Master en développement et changement climatique, elle consacre toute son énergie au développement communautaire.

Après ses études fondamentales et secondaires à San, elle débarque à Bamako avec son bac en Sciences exactes. Elle s’inscrit à la Faculté des sciences techniques et technologies (FAST) où elle décroche une licence en physique appliquée. Fraîchement diplômée, elle évolue dans le monde de l’enseignement en partageant ses connaissances avec les jeunes de certains établissements scolaires privés. Félicitée Diarra intègre par la suite l’Ong catholique Caritas en qualité d’agent de développement communautaire à San. Elle parcourt les villages et les hameaux à la rencontre des citoyens aspirant à un mieux-être. Ses occupations professionnelles ne l’empêchent pas de poursuivre les études et de décrocher un Master professionnel en développement et changement climatique dans une université de Ouagadougou.

Disponible et surtout très entreprenante, Félicitée menait parallèlement à ses études à Bamako des activités politiques avec des amis. «Dans le sens d’apprentissage et du renforcement de mes connaissances. C’est ce qui m’a motivée à être candidate aux élections communales de 2016», justifie-t-elle. Elle est positionnée troisième sur la liste qui récolte le plus grand nombre de suffrages des habitants de San. Sina Oumar Traoré est élu maire. A 24 ans, Félicitée Diarra hérite du poste de 2è adjoint. Entre temps, deux événements se produisent en donnant un coup d’accélérateur à son destin. Le 1er adjoint est rappelé à Dieu et le maire principal est élu député à l’Assemblée nationale lors des élections législatives de 2020. Tout logiquement, la jeune dame de 28 ans devient maire.

Un coup du destin ? Sûrement ! Car, la jeune Félicitée Diarra n’avait jamais imaginé être maire un jour et surtout d’une commune où elle a grandi avant d’y travailler. «A l’université, j’avais beaucoup d’ambitions surtout pour continuer avec mes études.… Je n’avais pas cette ambition d’être maire d’une commune, particulièrement de la commune où j’ai étudié, grandi et où je suis retournée pour travailler», déclare-t-elle avec un large sourire. Elle ajoute : «Il faut dire que ça a été une surprise pour moi-même. Je ne m’y attendais pas, ma famille ne s’y attendait pas, mes proches non plus. Vu mon âge, l’expérience n’y est pas. C’est vrai qu’il n’y a pas d’école pour être maire».

Investie dans ses fonctions de Maire, le 7 juillet 2020, Mme Félicitée Diarra s’attèle à l’émergence d’une commune urbaine de San où il fait bon vivre. «Notre engagement pour le développement communal est sans réserve», nous confie-t-elle. La preuve : depuis son installation, la jeune dame et son équipe comptent à leur actif d’importantes réalisations qui ont apporté la joie dans leur localité.

Des ambitions pour les femmes et les jeunes

Très attachée aux initiatives en faveur de l’autonomisation des femmes, mais aussi de l’émergence d’une jeunesse capable de prendre le relai demain, elle nourrit des ambitions pour ces deux couches importantes de la population. C’est pourquoi, elle consacre son énergie à mobiliser les partenaires afin d’investir dans des projets en faveur des femmes et des jeunes. «Aujourd’hui, nous comptons former les femmes et accompagner déjà celles qui ont la main dans certaines activités…C’est continuer à les aider dans ce qu’elles font déjà et dans ce qu’elles veulent faire pour leur épanouissement. Cela ne sera pas facile sans la contribution de l’Etat, des partenaires techniques et financiers et la Mairie…On veut qu’elles s’épanouissent dans les activités génératrices de revenus…A San, les femmes sont dans l’agriculture, l’élevage, la pisciculture, la transformation du riz. On a une petite unité de transformation du riz…»

De par son courage, son engagement et surtout sa très capacité d’apprentissage, Mme Félicitée Diarra incarne un leadership jeune qui ambitionne de booster le développement communautaire. Elle est un exemple à promouvoir et à encourager. Dans un pays où les jeunes et, surtout, des femmes accèdent rarement à des postes de responsabilité, les rares qui parviennent à se hisser à un certain niveau méritent d’être soutenues, encadrées et accompagnées. La Maire de la commune urbaine de San figure parmi ce lot de jeunes leaders. Les initiatives du développement entreprises par Félicitée Diarra en faveur de la commune qu’elle dirige doivent bénéficier d’une attention particulière.

Chiaka Doumbia

