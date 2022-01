Le théâtre Mierouba de Ségou a abrité en Novembre dernier le forum sur l’entreprenariat des jeunes et des femmes en milieu rural sous la présidence du chef de gouvernent Choguel Kokala Maiga.

Les travaux qui ont duré trois jours ont regroupe près du millier de participants venus de toutes les régions administratives du Mali.

L’objectif visé est de contribuer à la création d’emplois dans le milieu rural pour les jeunes et les femmes du Mali. En d’autres termes les différents panels et les communications en plénière devront trouver des réponses à une série de question au nombre desquelles on peut retenir

Les difficultés/contraintes liées à la promotion de l’entreprenariat rural, et à l’insertion des jeunes et des femmes dans les activités rurales ; les mesures à prendre pour une meilleure promotion de l’entreprenariat rural ; Comment orienter les jeunes et les femmes vers les opportunités dans les chaînes de valeur du domaine agro-sylvo-pastoral pour maximiser leur chance d’accès à un emploi en milieu rural ;et les mesures pouvant faciliter l’accès au foncier agricole sécurisé pour les jeunes et les femmes . Aux termes des travaux le forum a produit des recommandations qui devraient orienter les politiques publiques pour fixer les jeunes et les femmes dans leurs terroirs au moyen d’emplois décents.

Ainsi que la plénière a recommandé de définir et mettre en œuvre une stratégie nationale sur l’entrepreneuriat rural ; de soutenir la mise en œuvre des approches de gestion innovante des exploitations familiales rurales et des entreprises agricoles. Tout cela devrait passer par la création d’un guichet unique pour l’assistance à la promotion de l’entreprenariat, à l’emploi et à la formation professionnelle d’une banque nationale d’investissement afin de faciliter l’accès au financement des entreprises agricoles et péri-agricoles.

Le forum a aussi invité les collectivités territoriales à investir au moins 15% du budget régional, local et communal dans le secteur et à faciliter l’accès sécurisé au foncier.

La formation des cibles sur les exigences d’assurance qualité et de veille commerciale ; l’emploi vert, le domaine de la digitalisation ont bouclé la série des recommandations

