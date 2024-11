Gal Dr Abdoulaye Maïga : Une vie de soldat et d’académicien

Né d’un père militaire et d’une mère fonctionnaire international, Abdoulaye a très tôt suivi une formation militaire approfondie à l’École Militaire Interarmes de Koulikoro et à l’École des Officiers de Gendarmerie de Bamako. Le Docteur Général Abdoulaye Maïga, bachelier de promo 1998 du Prytanée Militaire de Kati, est détenteur de nombreux diplômes d’études supérieures, dont entre autres : un Master 2 professionnel en droits de l’homme et droit international humanitaire, (2008), Université d’Evry val d’Essonne, Evry, France ; un Master 2 en recherche et science politique, option sécurité internationale et défense (2007) ; un Master 2 spécialisé en études stratégiques et politiques de défense de l’Université Jean Moulin, Lyon, France. Il détient également un doctorat en Sécurité Internationale et Défense de cette même Université de Lyon. Il a également suivi des études de diplomatie et de droit international à Alger, ainsi que des spécialisations en politique de défense et en sécurité internationale à Paris et Lyon. Il possède un doctorat en Business administration (DBA), et en management depuis 2016, un doctorat en Sécurité internationale et défense (2011) à l’école doctorale de droit à l’Université Jean Moulin de Lyon. Il est aussi diplômé du cours supérieur de la gendarmerie (2010), de l’École des officiers de la gendarmerie à Bamako, parallèlement à une formation à l’Institut supérieur de gestion et de planification à Alger (2006). À l’École des hautes études internationales de Paris, il est sorti diplômé en diplomatie-droit international (2005).

Parmi ses expériences à l’international, le Général Maïga a travaillé pour la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Officier de cabinet chargé de la lutte contre le terrorisme/point focal du Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (Union Africaine)/point focal de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest dans la lutte contre le terrorisme au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile du Mali, de Novembre 2009 à Novembre 2011, en tant qu’analyste spécialisé sur le terrorisme, au Centre Africain d’Études et de Recherche sur le Terrorisme de l’Union Africaine, et Officier de Police judiciaire déployé à la Mission de l’Onu pour la stabilisation du Congo (MONUSCO) en République Démocratique du Congo. Du 05 Août 2014 au 26 Novembre 2014, il a été commandant du Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Mobile à Légion de Bamako, avant de devenir chef de Cabinet à la Direction Générale de la Gendarmerie nationale du 19 Mai 2014 au 04 Août 2014. Membre du Comité Éditorial du Journal de l’Union Africaine pour la prévention et la lutte contre le Terrorisme du Centre Africain d’Etudes et de Recherche sur le Terrorisme, commissaire de la Commission de l’Union Africaine depuis 2018. Il est chargé de cours sur la Réforme du Secteur de la Sécurité au Master en Maintien de la Paix et en Reconstruction Post-Conflit à l’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye depuis 2011.

Pour ce qui est de sa carrière politique., depuis 2020 il est ministre de l’Administration Territoriale et de la décentralisation. Jusqu’à sa nomination il cumulait ce poste avec son titre de porte-parole du gouvernement. Premier ministre par Intérim, entre août et décembre 2022, il a exercé en tant que Premier ministre par intérim, il s’était illustré en septembre 2022 à la tribune des Nations unies en y délivrant un discours propre et limpide. Mais, deux ans après, avec les fortes pressions économiques et sociales résultant des sanctions internationales et des nouveaux défis économiques, le Mali n’a pas fini de tourner la page de sa dernière décennie de guerre asymétrique. Même si les tensions ne sont plus si exacerbées que cela, le gouvernement malien doit donner un coup d’accélération pour cesser le pilotage à vue de l’ancien Pm. Car naviguer entre les pressions internes pour des réformes et les attentes internationales pour la stabilité et la démocratie, c’est prendre le pari risqué de ne point arriver à bon port. Si on ne sait où on va faisant cap sur.

Le Docteur Général Abdoulaye est qualifié en Affaires internationales et bonne gouvernance, expert en sécurité internationale et défense, en gestion des conflits et bonne gouvernance, droits de l’Homme et droit humanitaire. En matière de leadership et communication, il dispose d’une grande capacité dans la négociation de haut niveau et l’organisation de conférence impliquant des représentants d’États ou d’Organisations Gouvernementales et non Gouvernementales. Apte à coordonner des missions et activités impliquant plusieurs personnes et organisations, il a une grande capacité de rédaction des rapports et des correspondances officielles. Il parle cpuramment le français et l’anglais. Et ses principaux atouts sont “son souci constant de l’efficacité et de la rationalité dans l’accomplissement des missions. En plus de son esprit d’équipe car apte à instaurer et maintenir des relations de travail harmonieuses et apaisées, y compris dans un environnement caractérisé par la diversité multiculturelle, pluriethnique ou fondé sur le respect du genre”.

Le Docteur Général Abdoulaye, bachelier de promo 1998 du Prytanée Militaire de Kati, est détenteur de nombreux diplômes d’études supérieures, dont entre autres :

DOCTORATE IN BUSINESS ADMINISTRATION (DBA) en Management- Depuis 2016, formation en cours- Institut supérieur de Gestion et de Planification-Alger-Algérie.

DOCTORAT EN SECURITE INTERNATIONALE ET DEFENSE (2011) Ecole Doctorale de Droit Université Jean Moulin, Lyon, FRANCE

MASTER 2 PROFESSIONNEL EN DROITS DE L’HOMME ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE, (2008), Université D’Evry ValD’Essonne, Evry, FRANCE

MASTER 2 RECHERCHE EN SCIENCE POLITIQUE, OPTION: SECURITE

INTERNATIONALEET DEFENSE (2007)

Université Jean Moulin, Lyon, FRANCE

MASTER 2 SPECIALISE EN ETUDES STRATEGIQUES ET POLITIQUES DE DÉFENSE

(2006), Ecole Des Hautes Etudes Internationales, Paris, France

DIPLOME EN DIPLOMATIE-DROIT INTERNATIONAL (2005,) Ecole Nationale D’Administration, Alger, ALGERIE.

DIPLOME DU COURS SUPERIEUR DE LA GENDARMERIE (2010), ECOLE DES OFFICIERS DE LA GENDARMERIE, Bamako, MALI DIPLÔMÉ INTERARMES (2001) ÉCOLE MILITAIRE INTERARMES, Koulikoro.

Studieux, rigoureux, méthodique et doté d’un sens élevé du devoir et de la responsabilité, le Général a connu un parcours qui inspire une pré assurance dans sa capacité àasseoir un climat social détendu et de confiance avec tous les Fils du Mali car la Transition est pour tous les Maliens, sans clivage, sans parti pris et en toute loyauté et sincérité.

