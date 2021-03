Gestion de la transition : l’Artiste Salif Kéita tacle l’imam Mahmoud Dicko et consorts !

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux, l’artiste international Salif Kéita lance des piques à l’imam Mahmoud Dicko et aux responsables du M5 RFP. Ce sont des gens, dit-il, qui ont mis le Mali dans le Gouffre. Il demande aux Maliens de faire très attention pour ne plus se tromper du choix aux prochaines échéances électorales.

Dans la vidéo, l’artiste Salif Kéita nommé membre du Conseil National de Transition (CNT) par le vice-président de la transition Col Assimi Goïta, lance un appel aux Maliens de ne plus écouter les «balivernes » du M5-RFP et de Mahmoud surtout, concernant la gestion de la transition. Pour lui, les autorités de transition sont là pour 18, mais tout le monde sait qu’aucun homme, ajoute-t –il, ne peut panser les plaies du Mali en 18 mois. «Tous ceux qui crient actuellement à la mauvaise-gestion de la transition, c’est parce qu’ils ont été relevés de leur poste ou ils ont peur de se retrouver en prison pour le tort qu’ils ont causé à ce pays », a expliqué l’artiste dans sa vidéo. Avant de demander aux jeunes de ne plus suivre, aveuglement, l’imam et le mouvement M5-RFP. Selon lui, un jour viendra où, les Maliens finiront par découvrir le vrai visage de ces politiques dangereux qui se dits patriotes.

Dans la vidéo, Safif Kéita confirme son soutien aux les militaires dans la gestion de la transition. « Je soutiens les militaires, parce qu’ils travaillent plus que les civils. Les présidents Moussa Traoré et ATT qui étaient des militaires, ont beaucoup travaillé pour le Mali. Mais les présidents civils n’ont rien fait, ils ont passé leur temps à voler l’Etat. Ce qu’ils savent faire, c’est d’exposer les jeunes aux tueries. Ils ne servent à rien, même leurs enfants, leurs parents n’étudient pas au Mali et ne sont pas soignés au Mali » a-t-il lancé.

Pourquoi Salif a-t-il décidé de faire cette vidéo contre ses anciens alliés? La question demeure. Ces propos venant de Salif Kéita contre les responsables du M5-RFP et l’imam Mahmoud Dicko surprennent plus d’un. Quand on sait qu’il y a seulement six mois de cela, ce même Salif Kéita a bataillé avec le M5-RFP et l’imam Dicko pour faire tomber le régime IBK. Prend–il goût de la politique, comme c’est le cas également de l’imam de Badalabougou. Lui aussi ayant pris goût de la politique est devenu insaisissable, puisque ces derniers temps, il n’est ni avec le M5-RFP dont il a été l’autorité morale, ni avec les autorités de la transition. Ce comportement de ni -ni lui a valu le qualificatif « d’homme hybride ».

