Haut Conseil Islamique du Mali : ‘’Si moi Haidara je devrai marcher ce n’est pas pour demander la démission d’IBK mais plutôt pour atténuer la souffrance du peuple malien…..’’

Face à la dégradation de la situation socio-politique que traverse notre pays, particulièrement depuis l’organisation des dernières élections législatives et suite au meeting du 5 juin dernier, le président du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) Chérif Madani Haidara Ousmane a profité du point de presse du Cadre d’action, de médiation et de veille des confessions religieuses et des organisations de la société civile au Mali, le jeudi 11 juin 2020 pour cracher toutes ses vérités au Président de la République.

-Maliweb.net- Nous vous proposons les points saillants de l’intervention du Président du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) Chérif Madani Haidara Ousmane.

« Nous devons user de nos forces pour la stabilité du Mali, si vous dites de dire la vérité et craindre Allah…. Aujourd’hui les droits des gens sont bafoués, aujourd’hui les gens sont fatigués, aujourd’hui le Pays même est aux arrêts et c’est la psychose partout. Il faut que nos autorités soient des gens de droitures, véridiques et serviles pour le peuple. La stabilité du pays passe par le dialogue entre les autorités et le peuple pour parler d’une même voix, il faut qu’IBK le sache. Si les gens sont bafoués dans leurs droits, les recevoir et écouter et les mettre dans leurs droits. Vu la situation actuelle au Mali, le peuple souffre et privé de tous ses droits, il faut que IBK et son gouvernement commencent à regarder en face pour voir la réalité du peuple et leur trouver une solution. « IBK, les maliens souffrent et ils sont fatigués de votre mal gouvernance, de votre justice, des abus du pouvoir, des détournements abusifs des deniers publics… »

Je pense que la démission du Président IBK et son régime n’est pas une solution pour le Mali actuel. Je ne soutiens pas non plus les gens qui exigent la démission d’IBK. Pour moi la solution à cette crise c’est le dialogue et non la démission. Le régime doit dialoguer avec les candidats mécontents des résultats législatifs et les enseignants pour trouver une solution adéquate. Je gère des situations de crise du pays en cachette et Dieu est témoin. Cependant, je n’ai jamais dit que je n’ai pas mangé l’argent d’un riche mais je ne suis jamais allé quémander à la porte d’un homme riche, vous pouvez demander le Président de la République. Dieu seul me suffit. Allons au-delà des émotions ! Je suis contre le départ du Président et la dissolution des institutions, mais je suis d’accord qu’on dise la vérité aux dirigeants quand ça ne va pas. Ce gouvernement doit changer de gouvernance pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels souffre le peuple Malien.

Au Mali s’il y’a quelqu’un qui devrait marcher c’est bien moi Haidara car tous mes droits ont été bafoués par l’Etat mais je me suis résigné , ils m’ont fait toutes sortes de promesses mais rien mais je ne suis pas sorti contre eux. ’Si moi Haidara je devrai marcher ce n’est pas pour demander la démission d’IBK mais plutôt pour atténuer la souffrance du peuple malien. Je demande aux gens de la CMAS d’accepter de dialoguer quel que soit la gravité d’une situation car tout fini par le dialogue. Au nom d’Allah, au nom du Mali acceptez de dialoguer mais cela n’empêche pas de dire toute les vérités au gouvernement ….

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

