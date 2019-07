Sur son compte Twitter, le bureau du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) s’est dit « extrêmement préoccupé » par les frappes aériennes contre le centre de détention de Tajoura, et « sur la mort de réfugiés et de migrants ».

UNHCR is extremely concerned about news of airstrikes targeting Tajoura detention centre East of Tripoli, and accounts of refugees and migrants deceased.

Civilians should never be a target.

— UNHCR Libya (@UNHCRLibya) July 2, 2019