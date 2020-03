Le mémorial Modibo Kéita a apporté ses bénédictions, le jeudi 27 février 2020, suite une cérémonie consacrée au départ d’une première vague de travailleurs maliens en Égypte dans le cadre du partenariat ANPE/XCEED. Cette cérémonie était présidée par le Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Jean-Claude Sidibé en présence du DG de l’ANPE Ibrahim Ag NOCK, le parrain Mamadou Sinsy Coulibaly, le représentant du partenaire et les bénéficiaires.

Dans le cadre de sa mission de promotion de la migration professionnelle, l’ANPE a conclu avec la Société Egyptienne de Télécommunication XCEED un accord de partenariat en décembre 2019. Ce partenariat a pour objet de définir les conditions de recrutement, de travail, de déplacement, de séjour et de retour des travailleurs migrants maliens en Égypte, à la demande de « XCEED ». Le processus a abouti à la signature d’une centaine de contrats de travail à durée déterminée (CDD) entre Xceed et les candidats retenus. Différents profils de jeunes diplômés étaient concernés (Master en Informatique, télécommunication, autres filières littéraire) pour travailler en tant que conseiller clientèle au sein de l’entreprise d’accueil. Dans le contexte à l’issue du recrutement, l’ANPE en collaboration avec l’équipe de recruteurs de Xceed. En vue de donner une meilleure visibilité à cette opération d’envergure de promotion de la migration vers l’Égypte, la Direction Générale de l’ANPE, à travers le Département Coopération Migration et les autres structures techniques concernées, entend organiser une cérémonie à l’occasion du départ desdits travailleurs.

L’emploi des jeunes en général au Mali constitue une préoccupation majeure. Le taux de chômage particulièrement élevé chez les jeunes pourrait représenter, si l’on n’y trouve pas remède, une sérieuse menace pour la stabilité sociale dans notre pays.

L’ANPE a pour mission est de contribuer à la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi du Gouvernement du Mali. A cet effet, elle est chargée de : Assurer l’accueil, l’information et l’orientation de demandeurs d’emploi, Promouvoir l’auto-emploi à travers l’information et l’orientation des futurs entrepreneurs, Réaliser toutes activités en relation avec ses missions qui lui seraient confiées par l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics, Réaliser toutes études sur l’emploi et la formation professionnelle, Concourir à la mise en œuvre des activités de formation professionnelle, de perfectionnement, de reconversion et d’insertion, Concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et des actions destinés à assurer la promotion de l’emploi, notamment de l’emploi féminin et de celui des personnes en situation de handicap.

Mahamadou YATTARA

