Infrastructure militaire : Pose de la première pierre d’un camp pour le 82ème Régiment blindé à Bougouni

La volonté manifeste des autorités de la Transition de doter notre armée en infrastructure et équipements moderne de qualité se poursuit. Pour preuve, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, a procédé, le mardi 14 mars 2023, à la pose de la première pierre du camp militaire à Toula à huit kilomètres de Bougouni. L’événement a mobilisé les hauts gradés de l’armée dont le Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra; le Général de Brigade Kéba Sangaré, chef de l’exécutif régional de Bougouni et plusieurs autorités militaires, politiques et administratives de la cité du Banimonotiè.

Le renforcement de la capacité opérationnelle des Forces Armées Maliennes (FAMA) suit son chemin sous le leadership du Colonel Assimi Goïta, président de la Transition. La pose de la première pierre d’un camp militaire à Bougouni en est une parfaite illustration. Ce nouveau camp sera bâti sur une superficie de 747ha, 42a 09 ha. Ces travaux qui seront réalisés en plusieurs phases sont financés à 100% par le budget national pour un délai d’exécution de 6 mois. Cette première phase concerne la construction des ouvrages essentiels devant servir à la servitude et l’hébergement du 82ème Régiment blindé sur une superficie initiale d’environ 70 ha.

Le gouverneur de la région de Bougouni s’est réjoui de cet événement historique attendu des populations depuis plus d’une soixantaine d’année. « De mon incorporation en 1982 au prytanée, je n’ai jamais participé ou assisté à la pose de la première pierre d’un camp en République du Mali », a affirmé le Général de Brigade Kéba Sangaré.

L’infrastructure militaire, une fois réalisée, logera en son sein des engins blindés dont les chars et les BTR. Aux dires du Chef d’Etat-major de l’armée de terre, le Général de Brigade Harouna Samaké, ce camp permettra à l’armée de terre d’être plus près des populations et de réduire les délais d’intervention. A l’en croire, la construction de ce camp est conforme à la vision du Chef d’Etat-major Général des Armées, notamment en ce qui concerne le maillage du territoire. Ce, en vue d’atteindre l’étape finale recherchée qui est la sécurité et la disposition d’un outil de défense opérationnelle autonome du pays.

Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants a appuyé que cet évènement symbolise un apport supplémentaire de la matérialisation de la volonté de son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées. Cela, en vue de mettre les Forces de défense et de sécurité du Mali dans les conditions optimales pour accomplir les nobles et difficiles missions qui leur sont assignées pour la protection de notre territoire, de nos populations, de nos biens, de notre culture millénaire et de nos modes de vie pacifique. « Le président de la Transition, grâce à sa connaissance intime de notre pays, de ses terroirs, de ses habitats et de ses vaillants soldats, comprend mieux toute l’importance du rapprochement entre l’armée et son peuple », a expliqué le ministre Sadio Camara.

Par ailleurs, le ministre Sadio Camara a mis l’accent sur le recrutement suffisant en nombre et en qualité et sur la nécessité d’une bonne politique d’équipement ambitieux et cohérent. S’adressant à la population de la cité du Banimonotiè, le ministre de la Défense a appelé au sens patriotique pour bien accueillir et aider les fils du pays qui viendront de tous les horizons pour occuper le camp qui sortira de terre prochainement. « Nous sollicitons l’implication et la compréhension des habitants de Bougouni pour minimiser les risques d’accidents qui seront liés aux nombreux engins blindés qui seront mis en œuvre par le 82ème régiment blindé futur locataire de ce site. Ce qui est fait ici à Bougouni est appelé à se reproduire partout au Mali ».

La réalisation de la carte militaire élaborée par l’Etat-major Général des Armées, en constante évolution pour s’adapter au mieux aux réalités et au contexte sécuritaire, nécessitera la construction de nombreux camps pour accueillir de nombreuses unités dédiées à la défense opérationnelle du territoire et à la protection des Maliens.

