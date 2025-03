Sous la coprésidence du ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin colonel Assa Badiallo Touré, et du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma Kanssaye, l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS) a ouvert ce lundi 10 mars 2025 les portes de son Institut de Formation Professionnelle aux Métiers de la Sécurité Sociale (IFP-M2S).

Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, notamment le ministre du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, Dr Fassoun Coulibaly, le Président du Conseil d’Administration de l’INPS, M. Yacouba Katilé, le Directeur de l’Ecole de Guerre, le Général de Division Oumar DAO, le Président de la Commission Santé du CNT, ainsi que des anciens directeurs généraux de l’INPS et des directeurs généraux et nationaux relevant de la Santé et du Développement Social.

Fruit d’une co-construction entre l’Université Kurukanfuga de Bamako et l’INPS, ce projet vise à former les étudiants maliens dans le domaine de la protection sociale et à offrir aux acteurs africains une solution aux défis de la couverture sociale.

Les 200 étudiants sélectionnés suivront leur formation dans un bâtiment moderne comprenant 18 bureaux, 5 salles de classe, 1 amphithéâtre, 2 salles de formation continues multifonctionnelles, 2 salles informatiques, 1 salle des professeurs, 1 cantine, 1 salle de langue ultra-moderne, 1 bibliothèque, et des parkings.

Pour le ministre de tutelle, le médecin colonel Assa Badiallo Touré, cette inauguration ne célèbre pas seulement un bâtiment, mais l’émergence d’un centre de connaissances et d’innovations. Elle invite les futurs étudiants à explorer leurs passions et à ne jamais cesser d’apprendre.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma Kanssaye, a souligné que cet établissement sera une référence en matière de sécurité sociale en Afrique, opérant sur le système Licence-Master-Doctorat (LMD). Les diplômes délivrés seront reconnus au Mali et dans tous les pays membres du CAMES.

La cérémonie s’est clôturée par une leçon inaugurale dispensée par le Recteur par intérim de l’Université Kurukanfuga, le Professeur Paul Traoré, sur le thème « Comment réussir à l’institut de formation : cas pratique ».

Mme DIA Kadidia TANGARA

Service des Relations Publiques, INPS

