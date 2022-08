Dans le cadre du programme de Mobilisation des compétences de la diaspora pour l’emploi au Mali, un afterwork a été organisé, le vendredi 29 juillet, à Paris, en France.

Cet événement a réuni plusieurs acteurs économiques dont des entrepreneurs, des investisseurs et des salariés issus de la diaspora malienne ainsi que des experts maliens. La rencontre a servi de tremplin pour promouvoir le PMCDE et de l’entrepreneuriat en général.

Durant trois tours d’horloge, les discussions ont porté sur le thème: « Diaspora et développement économique ». Pour la circonstance, ils étaient une dizaine d’entrepreneurs à se relayer au pupitre pour partager leurs expériences et prodiguer des conseils à ceux et celles désireux d’investir au Mali.

L’occasion a été mise à profit par les organisateurs pour créer un cadre convivial et très propice aux échanges et partage d’expériences. Dans leurs interventions, beaucoup d’acteurs ont fait part du déclic de leur départ de la France, des difficultés rencontrées, des pièges à éviter mais aussi et surtout des success-stories dans le domaine de l’entrepreneuriat.

C’est ainsi qu’un accent particulier a été également mis sur l’accompagnement et des conseils. Pour ce faire, les recommandations fortes formulées à l’endroit des autorités maliennes sont entre autres : le renforcement des dispositifs de création des start-up ; l’amélioration du climat des affaires pour attirer plus d’investissements extérieurs ; l’accompagnement plus soutenu du programme de Mobilisation des compétences de la diaspora pour l’emploi. Ce, afin de lui permettre d’être un véritable pont entre les expertises de la diaspora et les besoins du Mali en matière de formation professionnelle.

Les leçons tirées de ce partage d’expériences ont permis de répondre aux questions que se posent des porteurs de projets issus de la diaspora.

Il faut préciser que cette initiative du programme de mobilisation des compétences de la diaspora pour l’emploi avait également pour but de donner plus d’informations aux personnes issues de la diaspora désireuses d’investir, d’entreprendre ou de travailler au Mali.

L’organisation de cet Afterwork était une manière pour les organisateurs de démontrer que la diaspora malienne reste engagée à contribuer à la résilience de l’économie malienne, malgré les crises multidimensionnelles que le pays traverse.

Le coordinateur national du programme Mobilisation des Compétences de la diaspora pour l’emploi au Mali, Mahamadou Cissé, a adressé ses vifs remerciements aux autorités diplomatiques et consulaires, les élus français d’origine malienne, les partenaires ainsi que l’ensemble des participants pour leurs idées et contributions à la réussite de l’événement.

Cissé a également remercié son département de tutelle à savoir le ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle pour l’accompagnement. Il a terminé son intervention par une note d’espoir pour l’ensemble de jeunesse de la diaspora malienne.

Le coordinateur national du PMCDE a également souligné que « la croissance économique va être en Afrique, alors la diaspora ne doit pas rester en marge mais plutôt devenir des acteurs clés de ce changement ».

Ainsi, il a chaleureusement félicité ces femmes et hommes qui ont fait le pari du Mali en décidant d’y entreprendre malgré les difficultés auxquelles le pays fait face.

Sékou Tangara

