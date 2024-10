ACI-SA : La PDG placée sous mandat de dépôt

Convoquée dans la journée du jeudi 4 octobre 2024 au Pôle national économique et financier, la présidente directrice générale de l’Agence de cession immobilière (ACI-SA) a été placée sous mandat de dépôt.

Tout comme de nombreuses entreprises et services publics ou parapublics, le dossier de l’ACI-SA est en train d’être épluché par le procureur du Pôle national économique et financier. La convocation de Mme Bah Arabia Touré est liée à de nombreux soupçons de corruption, de malversations et de détournement de deniers publics.

Selon nos informations, la vente de plusieurs domaines appartenant à l’ACI-SA dont le site de Souleymanebougou ont fait l’objet de magouilles. Des clients ont payé cher des parcelles sur la base de commodités comme l’eau et l’électricité, qui n’existaient nulle part. Malgré leur désenchantement, ils n’ont pas été remboursés du trop perçu par l’ACI-SA. Des terrains réservés à Hamdallaye ACI-2000 comme étant des espaces verts ou espaces publics ont été morcelés et revendus.

Le Centre commercial du grand marché de Bamako, dont l’exploitation est confiée à un privé malien mais sous le contrôle de l’ACI, n’est pas un modèle de gestion non plus.

En plus de ces mauvaises gestions décrites plus haut, la situation de l’Hôtel du Mali bâti au cœur de Hamdallaye ACI-2000 défraie la chronique également. L’Hôtel du Mali (un hôtel 5 étoiles) construit au temps de l’ancien PDG Kalifa Sissoko, devrait être repris par une société Turque. Cette dernière avait proposé 7 milliards de F CFA pour son acquisition. En lieu et place des Turcs, la vente de l’hôtel en question a été soldée à un Malien pour 4 milliards de F CFA. Sur ce montant, seulement 2 milliards de F CFA ont été tracés dans les comptes de l’ACI-SA.

De Yacouba Diallo à Kalifa Sissoko (tous deux anciens ministres de l’Urbanisme et des Domaines) et Mamadou Tiény Konaté, plusieurs PDG ont dirigé l’ACI-SA. A part M. Konaté, les deux précédents ont connu des démêlés judiciaires, M. Diallo ayant même été écroué. Quant à Kalifa, il a plus tard bénéficié d’un non-lieu en 2020.

Mme Bah Arabia Touré l’actuelle PDG de l’ACI-SA, (appelée par ses agents la « Dame de fer », à cause de ses relations empreintes de fermeté envers le personnel), médite sur son sort à la prison pour femme de Bollé en attendant son jugement.

Abdrahamane Dicko

