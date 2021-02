En liberté provisoire depuis 28 janvier 2020, le procès Amadou Haya Sanogo et coaccusés, dans l’affaire dite « les bérets rouges» retrouvés morts dans une fosse commune près de Bamako, a débuté ce jeudi 25 février à la Cour d’Appel de Bamako. A peine l’audience ouverte, le procès de l’ex-putschiste a été renvoyé au 11 mars.

– maliweb.net – Motif : la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako évoque des raisons internes dans la Cour. En effet, avec les récentes mutations opérées au sein de la famille judiciaire, les juges chargés de statuer sur ce dossier vieux de neuf ont reçu les notifications de mutation. Les remplaçants n’ayant pas eu suffisamment de temps pour étudier le dossier n’ont eu d’autre choix que de le renvoyer au 11 mars prochain. Il nous revient également que le dossier a été renvoyé pour permettre aux témoins cités dans le dossier de prendre part au procès. A la Cour d’Appel de Bamako ce jeudi, le principal accusé dans l’assassinat des 21 bérets rouge, le général Amadou Aya Sanogo, était présent à l’audience avec d’autres coaccusés dont les généraux, Yamoussa Camara, ministre de la défense, et Dahirou Démbélé, Chef d’Etat-major de l’armée,… au moment des faits.

L’issue de ce procès retentissant qui avait mobilisé les parents des victimes et les organisations de défense des droits de l’Homme nationale et internationale en 2016 à Sikasso serait déjà connue. Il y a un an, le régime d’Ibrahim Boubacar Keïta a trouvé un accord avec les familles victimes permettant de distribuer des logements sociaux aux victimes, des sommes d’argent qui se chiffre à des millions FCFA et l’intégration des certains proches de victimes dans la fonction publique du Mali. D’ailleurs, C’est ce qui avait facilité la liberté provisoire accordée aux accusés sans la famille des victimes et les associations de défense des droits de l’Homme. C’est-à-dire l’ex-putschiste et ses coaccusés dans l’affaire dite « des 21 bérets rouges assassinés » ne pourront être inquiétés par le verdict du procès. « L’affaire pourrait être classée pour toujours », nous confie une source.

Amadou Aya Sanogo et autres accusés dans ce dossier ont déjà passé sept ans en prison. En novembre 2016, le procès a été délocalisé à Sikasso. A peine l’audience ouverte, il avait été ajourné, car la défense a rejeté les conditions dans lesquelles les analyses des ossements découverts dans le charnier avaient été faites. Depuis cette date, les résultats définitifs de la seconde autopsie n’ont toujours pas été officiellement communiqués jusqu’à ce que finalement la défense des accusés obtiennent leur liberté. Alors, la troisième tentative du jugement de ce dossier prévue le 11 mars prochain serait-il la bonne ?

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

